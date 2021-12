Tony Cairoli correrà nel week-end sulle quattro ruote. Sfida con i rally al Prealpi Master Show che si svolgerà nel Trevigiano.

Week-end sulle quattro ruote per Antonio Cairoli che dal giorno del ritiro definitivo a Mantova non si è fermato mai tra allenamenti, impegni ed eventi. Prima la Supercross di Parigi, poi l’omaggio del Presidente Sergio Mattarella in Quirinale, adesso il Prealpi Master Show con epicentro nel trevigiano. Per il fuoriclasse siciliano potrebbe essere l’ultimo impegno di questo 2021 prima di prendersi una pausa e pianificare al meglio il suo futuro. Nonostante l’addio al Mondiale continuerà a ricoprire qualche mansione con il team KTM e parteciperà a qualche wild card nel corso della stagione 2022.

Il nove volte campione del mondo di Motocross questo fine settimana tornerà a cimentarsi con il rally al volante di una i20 R5 messa a disposizione da Hyundai Motorsport e gestita da PA Racing, condivisa con Anna Tomasi. Per il campione non sarà certo la prima esperienza con le quattro ruote, avendo partecipato già a diversi eventi di rally tra cui il Monza Rally Show.

Cairoli sfiderà i migliori specialisti della categoria, con ben 42 piloti inscritti nella R5. “Sono davvero contento di rimettermi dietro il volante di una macchina da rally dopo un anno di lontananza dalle quattro ruote; è stata una stagione impegnativa e lunga e finalmente è arrivato il momento per godermi un po’ di adrenalina senza pressione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa bella avventura del Prealpi Master Show – ha concluso Antonio Cairoli – e in particolare Andrea Adamo, Luca Pedersoli e il gruppo Peletto s.r.l.”

