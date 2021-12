Lewis Hamilton subito in testa ad Abu Dhabi: “Ma la Red Bull è vicina”

Al termine della prima giornata di prove libere Lewis Hamilton è il più veloce. Ma si guarda bene dal cantare vittoria

Ha preso il via l’ultimo weekend di questa stagione di Formula 1. Si corre ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Nella giornata odierna si sono svolte le prime due sessioni di prove libere. Il migliore del secondo turno è stato Lewis Hamilton che ha fatto registrare sul cronometro 1:23.691, distaccando di oltre decimi un ottimo Esteban Ocon che ha siglato il secondo tempo con l’Alpine.

Il britannico della Mercedes nelle libere 1 per un errore in curva 1 non era riuscito ad andare oltre il terzo tempo con 1:25.355 (miglior riscontro per Max Verstappen). Nella seconda manche con le gomme morbide e con alcune modifiche all’alettone anteriore ha abbassato il tempo di due secondi. Terza l’altra Mercedes di Valtteri Bottas.

LEGGI ANCHE —> F1 GP Abu Dhabi, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Hamilton: “È stata una giornata discreta”

Male le Red Bull che, dopo aver ottenuto con l’olandese il primo tempo nella prima parte di prove, è scivolata indietro nella simulazione delle qualifiche, nelle quali Max ha raggiunto il quarto tempo con 1:24.33.

Sarà importante fare bene domani perché, come sostiene il campione in carica, la posizione di partenza domenica sarà determinante per le sorti della gara. Lewis commenta così il suo venerdì: “È andata abbastanza bene, è stata una giornata discreta. Siamo vicini ai nostri rivali, c’è ancora un punto interrogativo in termini di passo, ma la macchina non sta andando male. Nelle prime libere è andata peggiorando, invece nelle seconde siamo partiti meglio: analizzeremo i dati per capire come migliorare“.

Promossi invece gli ultimi aggiornamenti al circuito: “La pista è molto più godibile e scorrevole dopo le recenti modifiche. Ho provato a seguire Perez, ma non era affatto semplice. Rispetto al passato, magari sarà un po’ meno complicato sorpassare, ma se due vetture hanno il passo simile sarà comunque difficile”.

LEGGI ANCHE —> Vendesi casa Hamilton, un attico da sogno costato un prezzo folle