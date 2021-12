Fernando Alonso lancia la sfida: ad Abu Dhabi punta in alto

Fernando Alonso è pronto a stupire ancora. Lo spagnolo si è subito sentito a suo agio con il nuovo layout e spera di fare bene.

Fernando Alonso quest’anno è tornato in pista dopo due stagioni in cui si è tenuto lontano dalla F1. Lo spagnolo però in questo biennio non è stato di certo con le mani in mano. Ha infatti preso parte a diverse gare in giro per il mondo e si è tenuto ben allenato.

Pronti via in questa nuova annata ha subito fatto benissimo dimostrando di non aver perso per niente il tocco magico alla guida. Grazie alla sua maestria l’Alpine ha ottenuto un’importante vittoria con Ocon e in Qatar si è portato a casa un podio che gli mancava addirittura dal 2014 quando era ancora in Ferrari.

Alonso approva il nuovo layout

Ora per Alonso arriva l’ultimo Gran Premio di una stagione che sembra poter fare da preludio a qualcosa di importante. Lo spagnolo, infatti, spera di poter ritornare a lottare per qualcosa d’importante e non è detto che ciò non accada visto che dall’anno prossimo cambieranno nuovamente tutte le regole.

Come riportato da Marca, Nando ha così commentato il suo venerdì: “Per noi è stata una buona giornata e possiamo ancora migliorare per domani. Oggi abbiamo massimizzato il tempo in pista nelle due sessioni di prove libere e hanno annullato il mio giro veloce nella FP2 quindi c’è ancora un po’ di margine”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Mi piacciono le modifiche al layout. Questa è la terza settimana consecutiva che scopriamo un nuovo tracciato. Questo vuol dire che possiamo giocare un po’ di più in pista e provare diverse linee per trovare il tempo per un giro migliore”.

Antonio Russo