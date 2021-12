F1 Abu Dhabi, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Si è conclusa la prima sessione di prove libere di Abu Dhabi. Per il momento Verstappen sembra il più in forma. Nulla di nuovo per la Ferrari.

Semaforo verde sulla giornata d’apertura dell’ultimo weekend stagionale per la F1.

Per questo primo turno sul tracciato di Yas Marina il tester Jack Aitken prenderà il posto di George Russell alla Williams.

Subito grande traffico in pista, con il Cavallino capofila. La gomma più utilizzata è la soft.

La Ferrari di Leclerc in azione con le griglie al posteriore per le rilevazioni aerodinamiche. Il monegasco starà lavorando per il 2022?

1’27″148 per Hamilton che non perde tempo.

1’26″290 per Lewis che si migliora.

Solo l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, all’ultimo ballo in F1, sta girando con le medie per quanto riguarda i primi dieci.

1’25″602 per Verstappen.

A 40′ dalla fine soltanto Leclerc non ha ancora fermato il cronometro. In vetta Mad Max precede Ham e Perez. Bene ancora le Alpine di Alonso e Ocon, entrambe in top 10. La Rossa di Sainz è undicesima.

Testacoda innocuo per Iceman.

Sempre con le gomme soffici Verstappen abbassa ulteriormente il suo crono in 1’25″009.

Fuori pista per la SF21 di Sainz che si scusa con il box.

Errore anche per la McLaren di Norris che semina pezzi di carbonio.

Nel complesso queste prove non ci stanno regalando grandi sorprese. Ormai i giochi sono fatti un po’ per tutti tranne che per Mercedes e Red Bull che spingeranno fino al traguardo della gara.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen domina il turno con la sua Red Bull davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, come lui su compound soft. Quarta la RB16B di Perez, poi un ottimo Yuki Tsuonda su Alpha Tauri, Alonso e l’altra AT02 di Pierre Gasly, che si conferma una volta di più in grande spolvero. Ferrari staccate di quasi nove decimi dalla testa del gruppo con Charles Leclerc a precedere Carlos Sainz.