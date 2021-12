“Verstappen è un giovane Schumacher”: la bomba dell’ex F1

Verstappen paragonato a Schumacher. L’ex F1 ne è praticamente certo e c’è chi già storce il naso pensando a questo parallelismo.

C’è grande attesa per la gara di domenica. Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocheranno infatti il titolo all’ultima staccata nell’appuntamento finale del Mondiale. Qualora i due dovessero chiudere a zero punti il titolo finirebbe tra le mani dell’olandese e questo ha già dato adito ad alcune polemiche.

Visti i recenti scontri in pista, infatti, in molti si chiedono se Verstappen tenterà la carta dell’aggressività per mettere in crisi Hamilton che non può di certo permettersi di finire fuori gara. Quello che è certo è che sarà sicuramente una sfida molto avvincente tra di loro.

Verstappen-Schumacher: arriva il paragone

Verstappen è arrivato in questo finale di stagione con l’acqua alla gola. Il suo motore infatti ha molti chilometri sulle spalle ed è costretto spesso a girare con il freno a mano tirato. Hamilton dal canto suo ha un propulsore più fresco e con gli aggiornamenti che lo hanno reso nuovamente quello di riferimento in F1.

Come riportato da Marca, l’ex F1 Christian Danner ha fatto un paragone decisamente importante per l’olandese: “Verstappen è come il giovane Schumacher, ma visto che i commissari non permetteranno azioni deliberate contro Hamilton dico che secondo me al 49% si verificherà un incidente”.

Verstappen già si sente accerchiato: “Sono trattato diversamente”

In fondo tornando indietro con la memoria proprio Schumacher si è ritrovato in una situazione simile quando era in Ferrari a lottare per il titolo contro Villeneuve. In quel frangente il tedesco si scontrò con l’avversario venendo poi alla fine addirittura squalificato da quel campione di F1. Una bella botta per lui che poi ha superato brillantemente negli anni successivi.

Antonio Russo