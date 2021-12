Valentino Rossi, un regalo speciale per il Presidente Mattarella

Valentino Rossi e altri campioni hanno fatto visita al Quirinale, accolti dal Presidente Sergio Mattarella che rivolge un caloroso saluto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in Quirinale una delegazione della Federazione Motociclistica. Presenti anche Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello, Pecco Bagnaia, Gigi Dall’Igna, Tony Cairoli e il numero uno della Fmi, Giovanni Copioli.Dopo gli interventi del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del Presidente di Federmoto, Giovanni Copioli, il Presidente Mattarella ha rivolto un breve discorso ai piloti presenti che si sono distinti nella stagione 2021.

Buona parte del suo saluto è stato rivolto al campione di Tavullia che ha messo la parola fine alla sua carriera nel Motomondiale lo scorso mese sul circuito di Valencia: “Un campione capace di attirare l’attenzione di tutto il Paese, sempre con simpatia. E complimenti anche a Cairoli per le sue vittorie in uno sport difficile come il motocross” — ha ricordato il presidente Mattarella — “Voi siete un riferimento per i giovani, e anche per i meno giovani come me”.

Un regalo per il Presidente

Al Quirinale c’erano anche i piloti italiani che hanno vinto il Mondiale alla Sei Giorni Enduro di Pavia (Cavallo, Guarneri, Oldrati e Verona), gli azzurri Campioni del Mondo nel Motocross delle Nazioni (Guadagnini e Lupino oltre a Cairoli) e gli iridati junior di Enduro e Motocross (Morettini, Macoritto, Pavoni, Barbieri, Lata e Uccellini).

Valentino Rossi ha regalato un casco al Presidente con l’autografo “Per Sergio un grande abbraccio”, poi ha confessato che si è trattato di un incontro “molto emozionante, in un luogo particolarmente suggestivo come il Quirinale. Sono molto felice per le parole del Presidente Mattarella”.

