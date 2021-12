Nissan Murano 2022, l’esclusiva versione Midnight Edition

La sempiterna Nissan Murano riceve il suo aggiornamento esclusivo con il nuovo pacchetto blackout Midnight Edition

Non si può negare che l’attuale generazione di Nissan Murano stia andando sempre più avanti negli anni. Il crossover ha ricevuto un rinnovamento per il model year 2019, ma le sue ossa risalgono al 2014. Quindi è ovvio riunirci qui oggi per un pacchetto blackout sul Murano – è come un rito di passaggio quando i cicli di vita dei veicoli raggiungono una certa età.

In questo caso, il trattamento blackout si applica alla Nissan Murano Midnight Edition del 2022. Come ci si aspetterebbe, il pacchetto inietta tutti i tipi di oscurità sul crossover di punta a partire dalla griglia V-Motion di Nissan. La fascia inferiore indossa anche più nero, insieme a quasi tutte le superfici esterne che una volta erano cromate o di qualche colore contrastante. La Midnight Edition viaggia anche su speciali ruote nere lucide da 20 pollici, e non si può avere un modello in edizione speciale senza badge speciali.

Nissan offre il pacchetto Midnight Edition solo sui livelli di assetto SV, sia a trazione anteriore che a trazione integrale. Per il model year 2022, la SV ottiene anche sedili riscaldati in similpelle come dotazione standard.

Parlando di prezzo, pagherete solo un po’ di più per tutte le finiture Murano nel 2022. La Murano S FWD base ora parte da 29.340 euro, solo 50 euro in più rispetto allo scorso anno. La SV FWD è più costosa e si attesta intorno ai 32.000 euro. Il Murano SL 2022 è anche lui aumentato di una cinquantina di euro rispetto allo scorso modello, e la top di gamma Platinum ottiene anche un aumento di 39.000 euro.

Tutti i livelli di assetto Nissan Murano 2022, tra cui il nuovo Midnight Edition, sono ora disponibili per l’ordine.

