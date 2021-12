Althea Racing, il team torna nel Mondiale con Ducati e Caricasulo

Il team Althea Racing di Bevilacqua riparte dal Mondiale Supersport e lo fa assieme a Ducati, ingaggiando Caricasulo come pilota per il 2022.

Il team Althea Racing nel 2022 sarà in azione nel Mondiale Supersport. Oggi è stato ufficializzato l’accordo con Ducati e anche quello con Federico Caricasulo.

Il pilota riminese, che ha ormai buona esperienza nella categoria, proverà la Panigale V2 nei test di gennaio. Rappresenta sicuramente un profilo ideale per il ritorno della squadra di Genesio Bevilacqua nel Mondiale, dopo quasi due anni dall’addio al progetto con Midori Moriwaki e Honda nella categoria Superbike.

Althea Racing riparte dalla Supersport e lo fa con grande entusiasmo, come testimoniato dalle dichiarazioni di Bevilacqua: «Althea non aveva necessità di tornare ma ho scelto di farlo perché ritengo che questa Supersport sia la categoria del futuro. Ci sono tutti i presupposti per quella che è da sempre la nostra unica aspirazione: vincere mettendo in campo la nostra esperienza e le nostre capacità giocandocela con i migliori. Questa Supersport e il suo nuovo regolamento, sono veramente un’occasione di rilancio per le derivate di serie. Sembra fatta per metterci alla prova. La competizione è nel nostro DNA e per questo vogliamo esserci».

Grandi motivazioni le ha anche Caricasulo. Nel WorldSSP è stato vice-campione nel 2019 e ha vinto complessivamente sei gare (a cui aggiungere altri sedici podi): «Sono veramente contento dell’opportunità che Genesio mi sta offrendo. E’ stata una proposta inaspettata che ho accettato subito perché è un progetto vincente con un team che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo cinque anni con Yamaha in cui credo di essere cresciuto tanto, è per me importante accettare una nuova sfida che mi dia le migliori motivazioni. Ho ancora un conto in sospeso con questa categoria dal 2019 e il mio unico obiettivo e migliorare i risultati che ho già ottenuto».