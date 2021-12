Ferrari, Sainz si scalda con Leclerc: “Non puoi fare così!” (VIDEO)

Oltre al duello al titolo, ieri al GP dell’Arabia Saudita, anche tra le Ferrari c’è stata una lotta accesa. Ad avere la meglio è Leclerc ma Sainz non ci sta

In Arabia Saudita è andata in scena una gara pazzesca, dove i due protagonisti indiscussi sono stati Hamilton e Verstappen. Il duello tra i due piloti che si stanno contendendo il titolo ha messo in ombra altri duelli che si sono verificati durante il Gran Premio, tra cui quello che ha visto coinvolti i due piloti della scuderia di Maranello: Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Una sfida che ha visto prevalere il monegasco che si è piazzato all’arrivo in settima posizione davanti al compagno di squadra che ha superato a due giri dal termine della gara. Ora nella classifica generale, a un GP dalla conclusione della stagione, i due piloti sono distanti tra loro di 9,5 punti.

Sainz: “Peccato non essere arrivato settimo”

Carlos Sainz vuole fare bella figura alla prima stagione in rosso, quindi battere il compagno di team in classifica gli darebbe quella fiducia necessaria al madrileno per fare di più con la monoposto. Ma la gara di ieri è stata più dura rispetto a tutte le altre di quest’anno, in pista i due ferraristi non si sono risparmiati. Il momento di massima tensione è avvenuto al 23° giro: Sainz aveva completato il sorpasso del compagno in curva 1; Leclerc però, non contento, ha tagliato parte della chicane restando davanti.

La reazione tesa del madrileno verso il proprio vicino di box non si è fatta attendere, tanto che in radio ha tuonato0 al proprio ingegnere di pista: “Andiamo Charles, non fare questo! L’ho passato ditegli di ridarmi la posizione immediatamente. Immediatamente ragazzi. Si prende una penalità se non lo fa“. Lo scambio di posizioni è avvenuto poco dopo, in pieno regime di Virtual Safety Car.

Una circostanza che ha allarmato Leclerc sulla regolarità della manovra. Dal muretto ferrarista al Piccolo principe è stato ordinato: “Dobbiamo scambiare le posizioni adesso, per l’incidente di curva 1″, “Sì, ma farlo con la Vsc…”, ha commentato perplesso il monegasco. “Abbiamo ricevuto il permesso, va bene”, lo ha tranquillizzato il box.

