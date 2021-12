Superbike, Redding debutta sulla BMW M 1000 RR a Valencia

Redding ha provato la BMW M 1000 RR stradale sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. L’ex pilota Ducati poi andrà a Estoril per un test vero con la moto Superbike.

Il 2022 di Scott Redding è cominciato oggi a Valencia. Infatti, l’inglese ha provato per la prima volta la BMW M 1000 RR presso il circuito Ricardo Tormo.

Prima presa di contatto con la nuova moto, seppur si tratti della versione stradale. Era impaziente di provarla dopo il termine dell’ultimo campionato mondiale Superbike. Importante per lui dare le prime indicazioni al team in vista della prossima stagione. C’è tanto lavoro da fare per essere al livello di Yamaha, Kawasaki e Ducati.

Dopo questo primo test con la BMW stradale a Valencia, ne farà uno con la M 1000 RR in configurazione Superbike a Estoril nelle giornate 8-9 dicembre. A metà mese poi girerà a Jerez, dove ci saranno anche i team ufficiali Kawasaki e Honda.

Redding, conclusa l’esperienza in Ducati, ha grande voglia di dare il massimo per la sua nuova avventura sportiva. BMW non ha mai vinto il titolo mondiale Superbike e spera di poter essere il primo campione della casa tedesca.