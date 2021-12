Jack Miller, spavento e podio in Australian Superbike

Jack Miller protagonista di una caduta e di un terzo posto nelle gare disputate in ASBK. Il pilota Ducati è felice di aver corso in Australia.

Una domenica dal doppio volto per Jack Miller, impegnato nella tappa dell’Australian Superbike al Bend Motorsport Park. C’era grande attesa per le sue performance in Gara 1 e Gara 2 dopo il secondo posto nelle Qualifiche.

La prima manche non è andata come il pilota Ducati si aspettava. Infatti, Aiden Waigner lo ha fatto cadere centrandolo in pieno durante la lotta per il podio. Si sarebbe potuto fare male, ma per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche per JackAss.

Si è riscattato in Gara 2, riuscendo a conquistare il terzo gradino del podio. Sicuramente un buon modo per concludere il suo primo weekend in ASBK. Era scontato pensare che un pilota MotoGP arrivasse e stravincesse, ma così non è stato. Miller non era neppure nella ideale delle condizioni a livello tecnico, dato che ad esempio montava gomme Michelin, non le migliori.

Comunque si è divertito a prendere parte a un appuntamento della Superbike australiana, ha potuto regalare un po’ di gioia al suo pubblico. È felice di come è andata: «Non posso ringraziare abbastanza Ducati per avermi consentito di partecipare a questo appuntamento e tutti i ragazzi. Voglio ringraziare anche tutti coloro che sono venuti alla gara, incrociando le dita ci vedremo a Phillip Island per la MotoGP nel 2022. È stato bello. Amo il motociclismo e questo è il motivo per cui siamo qui, spero di tornare un’altra volta».