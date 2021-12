Carol Alt su Senna: “Voleva fare le cose in fretta. Aveva un presentimento”

L’attrice e top model Carol Alt si apre sul suo rapporto con il tre volte iridato di F1 Senna e racconta un retroscena sul loro incontro.

Che Senna avesse un presentimento che per lui la vita non sarebbe stata lunga è cosa nota. Lo avevano notato in molti, specialmente in quel tragico weekend di Imola del 1994, ma qualcuno che lo ha consciuto proprio in quel periodo ha altri dettagli da raccontare.

Si tratta di Carol Alt, attrice e modella molto in voga all’epoca. Allora legata sentimentalmente al giocatore di hockey su ghiaccio Ron Greschner, la coppia si trovava in Italia, ma dopo una lite furiosa, la donna decise di andare via. Per tirarla su di morale il suo assistente la portò ad una sfilata a Milano e lì i fotografi comniciarono a chiederle insistentemente di posare con un ragazzo di cui lei non aveva mai sentito parlare. Si trattava di Ayrton.

Colpita dalla sua semplicità accettò di andare a cena con lui. “Non avevo idea di chi fosse, ma la chimica era fuori dal comune”, il ricordo dell’oggi 61enne.

Un altro anedotto simpatico riguarda una gita fatta assieme, quando in zona Novara si trovarono a dover fare benzina. “Non sapeva come fare”, le parole della donna. “Così bussò al finestrino del signore in fila dietro di noi, per farsi aiutare. Quel tipo cominciò a gridare: “Oddio ma tu sei Ayrton Senna!”. E la moglie accanto, gridando più forte: “E lei è Carol Alt!”. Fu comico”.

Le risate e la neonata complicità non fecero passare i timori e il senso di provvisorietà nel cuore del brasiliano che, dentro di sé, evidentemente, avvertiva che gli sarebbe accaduto qualcosa di brutto. “Non so se ci saremmo sposati, ma era un tipo che faceva sul serio. Una volta mi disse che dovevamo sbrigarci perché non avevamo molto tempo. Credo fosse un presentimento. Sapeva di fare un mestiere pericoloso”, ha chiosato la statunitense.

Nel frattempo però, Beco conobbe la modella Adriane Galisteu che diventò ufficialmente la sua compagna fino alla morte.