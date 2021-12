Toyota bZ4X, SUV elettrico pronto per l’Europa: tutti i dettagli

Toyota bZ4X è il primo BEV del brand giapponese per il mercato europeo. Il SUV elettrico offre comfort e prestazioni di grande rispetto.

Toyota bZ4X è il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio nipponico per il mercato europeo che sarà lanciato nel 2022. Per il SUV a zero emissioni è previsto un programma di noleggio che ben si adatta ai clienti che acquistano per la prima volta una vettura green, con l’obiettivo di coprire tutti i principali aspetti legati al possesso.

bZ4X offre spazio e comfort anche per un uso familiare, con caratteristiche off-road di eccellenza che lo rendono un fiore all’occhiello del brand Toyota. Realizzato sulla nuova piattaforma eTNGA (Toyota New Global Architecture), il cuore elettrico viene piazzato sotto il pianale del veicolo, perfettamente integrato nel telaio, offrendo un baricentro basso che garantisce sicurezza e maneggevolezza.

Interni, esterni e motore

Elegante e sportivo il design, con gruppi ottici sottili e linee tese ad esaltare le funzioni aerodinamiche per creare flussi d’aria puliti. A tal fine intervengono il doppio spoiler sul tetto e lo spoiler posteriore che, insieme alla paratia della griglia inferiore, riducono la resistenza al vento. All’interno c’è ampio spazio per il conducente e i passeggeri, con vano di carico della capacità di 452 litri e display TFT da sette pollici.

Toyota bZ4X a trazione anteriore è alimentato da un propulsore elettrico da 150kW capace di erogare 204 CV e 265 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione 0-100 km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Il modello a trazione integrale ha una potenza massima di 217,5CV con 336 Nm di coppia, l’accelerazione è ridotta a 7,7 secondi, mentre la velocità massima resta invariata.