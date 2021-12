Jack Miller in Australian Superbike: buon inizio al Bend Motorsport Park

Jack Miller scatterà in prima fila in gara al Bend Motorsport Park. Il pilota Ducati spera di vincere nella tappa dell’Australian Superbike.

La stagione 2021 non è finita per Jack Miller, che dopo aver concluso campionato e test MotoGP ha voluto cimentarsi nell’Australian Superbike.

Il pilota Ducati in questo weekend si trova al Bend Motorsport Park in sella a una Panigale V4 R e sta andando bene. Nelle qualifiche ha conquistato il secondo tempo, preceduto solo dal campione in carica e capo-classica ASBK Wayne Maxwell. Partirà in prima fila in gara.

Miller ha accusato un ritardo di 6 decimi dal poleman, ma proverà in gara a stare davanti e a vincere. Ci tiene a ottenere un trionfo davanti al suo pubblico per concludere l’anno in bellezza e andare in vacanza prima di concentrarsi sulla prossima stagione MotoGP.

Jack sta godendo di un buon supporto da parte di Ducati e del team DesmoSport di Troy Bayliss e Ben Henry. Per la stessa squadra corre Oli Bayliss, figlio della leggenda Superbike, che nel 2022 sarà impegnato nel Mondiale Supersport in sella alla Ducati V2 del Barni Racing Team.

A Oli fa sicuramente bene disputare un weekend di gara con al fianco un pilota come Miller, uno che ha ormai accumulato buona esperienza in MotoGP e che qualche consiglio utile glielo può dare.