Lewis Hamilton già se la ride: “Fenomenali, siamo sul pezzo”

Dopo la pole presa all’ultimo respiro, Hamilton ne ha per tutti: dal box al compagno Valtteri, persino per gli avversari

Doveva chiudere davanti a tutti e lo ha fatto. Lewis Hamilton chiude questa prima parte di weekend in Arabia Saudita facendo ciò a cui era costretto fin dall’inizio, se vuole colmare il gap in classifica con Max Verstappen.

Rispetto alle libere, Lewis ha faticato più del previsto, ma in Q3, quando c’era da tirare fuori il meglio, lo ha fatto. E forse proprio quel suo ultimo giro ha messo quella pressione che è costata cara all’olandese, che poi è andato a sbattere all’ultima curva.

Hamilton, una pole “fenomenale”

“Pista incredibile, straordinariamente tecnica e complessa”, ha subito detto Hamilton una volta sceso dalla sua Mercedes dopo le qualifiche. “Impressionante quello che sono riusciti a costruire. Il passo e la velocità sono fenomenali. Siamo stati molto veloci durante le prove, ma nelle terze prove libere e in qualifica faticavamo con il ritmo e con le gomme. Fare una doppietta oggi ci rende molto fieri. Sono molto orgoglioso di Valtteri, dei ragazzi e del team. Hanno lavorato tutti molto sodo. Il risultato è grandioso”.

L’elogio per Bottas e le “previsioni” per la gara

Di sicuro il 7 volte campione del mondo sa che non è finita. Anzi. C’è ancora una gara da portare a termine, e non semplicemente gestendo. Ci sarà da sudare parecchio per ottenere quella vittoria che gli permetterebbe di colmare o quasi quel divario in classifica con Verstappen che ancora c’è. E arrivare all’ultima gara con un “ruota a ruota” emozionante.

“Vincere entrambe le gare è l’obiettivo“, ha ricordato Hamilton, esaltando anche il compagno di box. “Abbiamo lavorato tantissimo con la simulazione e l’assetto. Valtteri è il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto. Abbiamo lavorato insieme per aver l’assetto giusto e avere la macchina nelle condizioni che volevamo“.

Ma applaude anche i rivali: “La Red Bull su questa pista è speciale. Ma sono grato di quello che siamo riusciti a fare con quello che avevamo. Loro nel passo gara sono vicinissimi. Il nostro long run ieri era buono, ma loro hanno messo a posto qualcosa. Sono velocissimi. Sarà battaglia ravvicinata domani. Ma io e Valtteri saremo sul pezzo”.

