F1 GP Arabia Saudita, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Si sono concluse le terze libere dell’Arabia Saudita. Red Bull meglio della Mercedes. Ferrari nelle ormai consuete posizioni.

Archiviata la prima giornata d’azione sul nuovo circuito di Jeddah cullato dal Mar Rosso, si riparte per l’ultima sessione prima delle qualifiche.

Semaforo verde! Alfa Romeo e Haas subito dentro.

1’31″378 per Raikkonen su soft. E’ il finlandese a fermare per primo il cronometro.

1’39″394 per Valtteri Bottas che passa al comando. Dopo 10′ abbondati soltanto in quattro hanno fermato il cronometro.

Hamilton in testa, subito superato dall’Alfa Romeo di Iceman.

Quindi è di nuovo Lewis a sopravanzare tutti in 1’29″605 su hard.

In testa Ham migliora ulteriormente in un 1’29″314 sempre su mescola hard.

Quando siamo a quasi metà sessione le due Aston Martin non hanno ancora segnato alcun tempo.

Come ieri si conferma in forma l’Alpha Tauri. Pierre Gasly è terzo, mentre Tsunoda è quinto. Sesto posto provvisorio per la Ferrari di Sainz seguito dalla McLaren di Norris. Solo decimo Leclerc. Carlos sta girando con le medie, Charles con le hard.

1’28″212 per Max Verstappen che si fa vedere per la prima volta al vertice in questo turno.

A 21′ dal termine Stroll richiamato al box per una foratura. Il muretto lo invita a spegnere il motore.

Al momento le Alpine sembrano meno a loro agio del venerdì. Sia Ocon, sia Alonso sono fuori dal gruppo dei 10.

Rischio contatto tra l’AT02 di Gasly e la W12 di Ham.

Quando manca poco pi di un quarto d’ora alla fine Leclerc si dimostra sempre un po’ meno competitivo di Sainz. Ricordiamo che il monegasco è reduce da un incidente nelle battute conclusive dell’FP2 in cui ha distrutto il retrotreno della sua Ferrari.

1’28″105 per Verstappen su soft.

Brivido per Mazepin che rischia di tamponare Hamilton.

Verstappen segnala noie alla sesta marcia.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen su Red Bull precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Sergio Perez. Ottimo quarto Tsunoda davanti a Gasly. Ferrari a un secondo con Leclerc a precedere Sainz.