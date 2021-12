Raikkonen fa il conto alla rovescia: “Ansioso che finisca”

Attivo nel Circus dal 2001 Raikkonen fra due gare dirà basta. Nessuna nostalgia canaglia per lui, solo voglia di smettere.

Altro che lacrime e commozione per la fine della sua lunga carriera in F1. Kimi Raikkonen ad Abu Dhabi stapperà una bottiglia di champagne. Un atteggiamento, questo, per alcuni difficile da comprendere, ma per chi ama il rinnovamento del tutto condivisibile. Dopo un ventennio trascorso nella massima serie, il pilota Alfa Romeo appenderà il casco al chiodo per dedicarsi alla famiglia e magari a qualche altra attività motoristica, senza impegno e senza stress.

Perché sì, è vero che nella classe regina si guadagna parecchio, ma il livello di ansia e pressione che si è portati a sopportare, pian piano consuma.

“Mi emozionerò? No, perché mai?”, ha replicato a chi in conferenza stampa a Jeddah gli domandava se dentro di sé avesse un po’ di rammarico per quello che lo attenderà dal 13 dicembre. “Non credo ci sia nulla di brutto o triste. Personalmente non vedo l’ora che sia finita”.

Nel pieno rispetto del suo personaggio un po’ menefreghista, il 42enne ha dichiarato che probabilmente una volta ritiratosi non seguirà più con assiduità le corse. “Di certo non punterò la sveglia per guardare un GP, ma chissà, qualche evento lo guarderò”.