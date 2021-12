Valentino Rossi, spunta una nuova chance per il futuro (in America)

Ancora in dubbio sul suo futuro, Valentino Rossi ha svelato la passione per una gara in particolare che vorrebbe fare con le auto

Il rapporto di Valentino Rossi con gli Stati Uniti è sempre stato particolare. Dolci ricordi lo legano a Laguna Seca, teatro del famoso sorpasso a Casey Stoner nel 2008, ma anche amari come quello subìto da Marc Marquez qualche anno dopo. Oppure la vittoria sfiorata nel 2019, l’ultima vera grande occasione vissuta. Ma il Dottore spera di tornarci per correre.

Futuro a quattro ruote per Valentino Rossi

Il Dottore ha già annunciato che dopo le corse in moto vorrà dedicarsi alle gare in auto. Una passione che coltiva fin da ragazzino, visto che il campione di Tavullia ha debuttato prima sui kart che sulle minimoto, per poi intraprendere proprio quest’ultima carriera. Ma anche mentre era impegnato nel Motomondiale non si è mai risparmiato e ha sempre voluto correre con le quattro ruote, a inizio o fine stagione.

Dai rally alle corse con le auto Gt, Valentino Rossi ha sempre alimentato la sua “seconda passione”. E ora si sente pronto a continuare proprio su questa strada. Il futuro dice che parteciperà innanzitutto all’edizione 2022 della 12 ore del Golfo, in programma ad Abu Dhabi a gennaio. Poi, come ha ribadito più volte, deciderà quale campionato intraprendere. Al momento le scelte sono Gt World Challenge Europe, Fia Wec ed Elms.

La corsa Usa che lo attira di più

Intanto però emerge una intervista sul campionato WeatherTech SportsCar Championship. L’organizzazione, l’International Motor Sports Association, gestisce le più grandi competizioni Gt come la 24h di Daytona, la 12 di Sebring e la Petit Le Mans ad Atlanta. Insomma tutte corse americane. E Valentino Rossi, mentre era ad Austin per l’ultima sua corsa americana su due ruote, ha confessato qualcosa.

“Sicuramente in Texas non sarà la mia ultima gara in questo continente, qua c’è l’Imsa con la 24h di Daytona che mi attira molto”, ha detto. Una corsa in effetti mitica, che da sempre attira tanti piloti. E chissà che nella scelta del campionato sia decisiva proprio la gara americana da lui preferita.

