Bottas si confessa alla stampa finlandese e rivela di aver avuto un crollo psicologico. Complice anche la morte di Bianchi.

Da classico uomo del nord Valtteri Bottas non si nasconde e non mistifica i propri sentimenti. Li mette tutti sul tavolo. Per questo viene spesso criticato trattandosi di un atteggiamento poco intelligente in un mondo di leoni come quello della F1.

Ma ancora una volta il #77 ha scelto di essere sincero e parlando con il connazionale Oskari Saari per un podcast dedicato alla F1, ha ammesso di aver passato momenti durissimi, di scarso controllo psicologico durante il periodo alla Williams.

“Dovevo prendere un aereo e la mia ex moglie Emilia Pikkarainen mi augura buon viaggio”, il racconto dell’episodio che ha aperto il suo vaso di pandora. “Io rispondo che non importava se mi fossi schiantato. Sarei morto e basta”.

Il disinteresse totale per qualsiasi cosa e un grave affaticamento dovuto alle esigenze del Circus lo hanno portato in un burrone.

“Allora dovevamo ridurre il nostro peso al minimo. Ero fissato, delle volte completavo un esercizio di corsa due volte: una con il mio allenatore, l’altro da solo, senza farmi vedere. Pensavo che mi avrebbe fatto bene, ma alla lunga ovviamente non è stato così”, ha svelato la sua ossessione per il dimagrimento che, in quegli anni, era comune tra i piloti della classe regina. “Mi stancavo molto facilmente e non riuscivo a dormire. Ogni notte mi svegliavo alle 4 del mattino e non mi riaddormentavo”.

A quel punto l’aiuto di uno psicologo è stato fondamentale. Il senso di vuoto e il pensiero che tutto dovesse ruotare attorno allo sport lo stavano consumando.

“Ho sofferto anche di aritmia. Pensavo di essere vicino alla fine”, ha aggiunto svelando poi come l’incidente occorso a Jules Bianchi a Suzuka nel 2014 e la sua morte avvenuta il 17 luglio successivo siano stati un’ulteriore coltellata. “Mi ci sono voluti due anni per recuperare”, ha quindi concluso.

Chiara Rainis