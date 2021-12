100 Km dei Campioni: Valentino Rossi ufficializza la lista dei partecipanti

Valentino Rossi ha reso nota la lista dei piloti (ed ex) che prenderanno parte alla 100 Km dei Campioni 2021 presso il Ranch di Tavullia.

La stagione 2021 del Motomondiale è terminata, ma prima delle vacanze i piloti avranno ancora modo di trovarsi in pista. Infatti, in questo weekend si disputa la “100 Km dei Campioni” presso il Ranch di Tavullia.

Rider della MotoGP, della Moto2, della Moto3, della Superbike e di altri campionati si sfideranno nella casa di Valentino Rossi. Spazio anche a qualche ex pilota. Il nome grosso di questa edizione è quello di Jorge Lorenzo, che ha deciso di accettare l’invito del Dottore. Non ci sarà, invece, Max Biaggi.

La “100 Km dei Campioni” si svolgerà in questo fine settimana (4-5 dicembre). Si parte al sabato con l’Americana, gara a eliminazione. Nella stessa giornata ci sono anche le “qualifiche” per decretare la griglia di partenza del main event della domenica, gara di coppia che si articola su 50 giri con cambio di pilota ogni 5. La partenza avviene stile Le Mans, correndo per salire sulle moto.

100 Km dei Campioni 2021: la lista completa dei partecipanti

L’edizione 2020 non si è svolta causa Covid-19, l’ultima è stata vinta da Rossi con suo fratello Luca Marini. Nel 2018 trionfo per la coppia Rossi-Morbidelli, nel 2017 Morbidelli-Pasini, nel 2016 Rossi-Marini e nel 2016 Bulega-Baldassarri. Franco Morbidelli stavolta non ci sarà, perché alle prese con la guarigione del ginocchio sinistro.

Valentino tramite i suoi profili social ha ufficializzato la lista dei partecipanti alla 100 Km dei Campioni del 2021: