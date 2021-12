Mauro Sanchini avvisa Marc Marquez: “Ora non è più invincibile”

Mauro Sanchini commenta la situazione di Marc Marquez dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultimo impegno stagionale e i test di Jerez

Marc Marquez, a seguito dell’infortunio che si è procurato durante un allenamento in motocross, sta combattendo con la diplopia. Il centauro della Honda ha già affrontato anni fa questo problema ma questa volta la situazione sembra ben peggiore. Della situazione del numero 93 ha parlato Mauro Sanchini, commentatore tecnico di Sky, in una intervista rilasciata a MotoSprint.

Sanchini parla di Marquez e di Valentino Rossi

Il telecronista ha spiegato: “Marquez si sentiva invincibile, ma in questi due anni a lui sta andando tutto per il verso sbagliato. Prima cadeva cinquanta volte a stagione, e si rialzava come se non fosse nulla: si sentiva invincibile, aveva fiducia e si spingeva al limite. Prima il braccio, adesso l’occhio, forse questa invincibilità è stata minata“.

Infine Sanchini parla della nuova era della MotoGP che dall’anno prossimo si ritroverà senza il pilota che per un quarto di secolo l’ha rappresentata in tutto il mondo, ha portato tifosi e spettatori e che ha legato indissolubilmente il suo nome a questa disciplina: Valentino Rossi. Sull’ultima gara il volto di Sky spiega che è stata “una bella festa, un film che si è chiuso”, in onore di un campione che ha vinto tanto e ha reso questo sport uno spettacolo: insomma, un finale hollywoodiano per una rockstar delle due ruote.

Sulla stagione 2022 della MotoGP, la prima senza il numero 46, Sanchini ha detto: “Nel 2022 inizierà una nuova era per la MotoGP senza Rossi, ma sarà bello vedere nuovamente il binomio Pecco-Ducati al via, che quest’anno mi ha reso orgoglioso di essere italiano, così come tutti i piloti giovani che debutteranno nella classe regina“.

Nel frattempo le nuove generazioni sulla scia del Dottore stanno facendo grossi progressi, in particolare Bagnaia con la Ducati, fortissima come si è visto nell’ultima parte del campionato e ai test di Jerez. Ma non va sottovalutato ovviamente Quartararo con la Yamaha che quest’anno ha scritto il proprio nome nell’albo dei piloti che sono riusciti a trionfare nella classe regina.

