Lorenzo mette in guardia Quartararo: “Non fare lo stesso mio errore”

Jorge Lorenzo parla della situazione della Yamaha di Fabio Quartararo e dell’infortunio di Marc Marquez

La situazione contrattuale del nel campione di MotoGP, Fabio Quartararo, fa tornare in mente la stessa situazione che anni fa ha avuto come protagonista Valentino Rossi: il pilota ha appena vinto il campionato e nei test, in preparazione alla nuova stagione, non è soddisfatto della moto, quindi aspetta a rinnovare per vedere e testare la moto nei test successivi in attesa di risposte positive.

Della situazione del francese ha parlato Jorge Lorenzo in un’intervista ad Eicma con GPOne.com: “Quando si lotta per vincere un Mondiale, l’alternativa migliore è sempre restare dove si è: puoi essere incoraggiato a prendere un’altra strada come è successo a me, che ho passato nove anni in Yamaha lavorando sempre con le stesse persone, ma alla fine corri sempre il rischio di peggiorare. È una cosa che Fabio deve tenere molto a mente“.

Lorenzo consiglia a Quartararo di restare in Yamaha

Dopo nove anni in Yamaha anche Lorenzo aveva deciso di cambiare è passare alla Ducati. La Rossa di Borgo Panigale, rispetto alle altre moto si caratterizza per il fatto di subire cambiamenti nettamente più marcati: “La Yamaha è una moto come la Honda, rimane sempre la stessa ed evolve poco alla volta, non come le Ducati. Per capirlo basta vedere le linee: la Ducati 2022 non ha nulla di simile a quella del 2015, ma se prendi una Yamaha del 2015, è molto simile a quella di adesso, anche se dentro un po’ è cambiata“.

Infine lo spagnolo parla di un altro suo connazionale: Marc Marquez che è alle prese nuovamente con la diplopia dopo una caduta con un trauma alla testa mentre si allenava nel motocross. Secondo Jorge il centauro della Honda è il pilota più forte e più tecnico ma rischia troppo in sella alla MotoGP e potrebbe farsi seriamente male: “Era praticamente imbattibile. All’inizio della sua carriera cadeva anche di più ma non si faceva così male. Adesso ha il problema alla vista, nel nervo, quando vai in sala operatoria per un intervento così delicato può andare bene o male, spero solo che tutto si risolva nel migliore dei modi perché non vorrei perdere uno come Marc in MotoGP“.

