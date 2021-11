Valentino Rossi, per papà Graziano il sogno della F1 è “ancora possibile”

Graziano, il papà di Valentino Rossi non nasconde il desiderio di vedere il figlio in pista con una macchina. Ma non nel campionato Gt, bensì in Formula 1

Smessi i panni di pilota della MotoGP, Valentino Rossi però continuerà ad essere un pilota. Ma su quattro ruote. A gennaio intanto sarà in pista con una Ferrari per la 12 Ore del Golfo, insieme all’amico di sempre Uccio e al fratello Luca Marini.

Non è la prima volta che il Dottore si cimenterà in questa gara. Già in diverse occasione è sceso in pista, anche con ottimi risultati. Il passato di Valentino Rossi poi è pieno di altre competizioni in auto. Basti pensare alle gare del Mondiale rally, oltre alla tappa di Monza di fine stagione, dove ha anche vinto in diverse edizioni.

La scelta di Valentino Rossi per il post MotoGP

D’altronde il campione di Tavullia non ha mai nascosto il piacere di guidare una macchina. Se si pensa che ha iniziato con i kart, questo fa capire quanto, almeno all’inizio, Valentino fosse indeciso su quale potesse essere il suo futuro. Poi, dopo una prova in minimoto, la strada fu ben più chiara per lui: troppo divertimento con le due ruote. E allora la scelta praticamente fu immediata. E, a decenni di distanza, si può dire che è stata più che azzeccata.

Anche se qualche dubbio dopo il 2006 ci fu. Diversi i test con la Ferrari F1, anche con ottimi risultati. Ma il programma che gli era stato proposto (debutto in Sauber e poi il salto in Ferrari dopo un po’ di gavetta) non lo convinse al 100%. Anche perché la passione per le moto era ancora troppo forte. E quindi addio al sogno F1.

Ma papà Graziano al sogno F1 ci crede. Ancora

Che nel futuro di Valentino Rossi ci sia la Ferrari però è quasi assodato, visto che proprio nelle prossime settimane deciderà se correre il campionato del mondo endurance o il Fanatec Gt World Challenge Europe, proprio con una vettura di Maranello. Intanto però papà Graziano non smette di pensare a quello che sembra essere un sogno.

“Sarebbe bellissimo se Vale riuscisse subito a essere competitivo e a vincere con una Ferrari nelle gare di durata”, ha detto in una intervista ai microfoni di Mediaset. “Lui è sempre andato forte con le macchine e potrebbe farcela, a quel punto gli farebbero forse provare di nuovo la macchina da Formula 1 e magari potrebbe non essere tardi per provarci”.

Ad oggi però sembra più probabile che Valentino Rossi possa portare in pista nel 2023, dopo un anno in Gt, la nuova hypercar Ferrari che andrà alla conquista della 24 Ore di Le Mans.

