Sofuoglu racconta la promessa a Razgatlioglu: “Quel giorno è arrivato”

Sofuoglu racconta parte del percorso fatto per portare Razgatlioglu a diventare campione del mondo Superbike. Ci sono retroscena interessanti.

Stagione stellare per Toprak Razgatlioglu, che si è laureato campione del mondo Superbike riportando al successo Yamaha dopo dodici anni. È il primo turco a trionfare nel massimo campionato delle derivate di serie.

Dietro alle sue vittorie c’è anche lo zampino di Kenan Sofuoglu, suo mentore e manager. Il cinque volte iridato Supersport lo ha seguito passo per passo in questi anni, supportandolo in ogni aspetto della sua carriera.

Superbike, Sofuoglu racconta retroscena su Razgatlioglu

Sofuoglu al sito ufficiale WorldSBK ha raccontato che il percorso che ha portato Razgatlioglu al trionfo viene da lontano: «Abbiamo investito per più di dieci anni in Toprak per portarlo a questo livello. Quando l’ho inserito nel campionato Superstock 600 ha vinto e tutti hanno iniziato a dire che dovevo portarlo nel Mondiale Supersport. No, la Turchia aveva abbastanza titoli WorldSSP e le serviva uno nel WorldSBK. Nel 2016 l’ho messo in Superstock 1000 per prepararlo alla Superbike. Io avevo speso tanti anni in Supersport e non potevo cambiare, volevo un’altra direzione per lui».

La leggenda del motociclismo turco spiega che ci fu qualche attrito quando decise di non portarlo nel Mondiale Supersport, preferendo la Superstock 1000: «A Toprak non piacque molto. Voleva essere come me, nel WorldSSP. Io gli dissi “Ti farò più grande di me. Ascolta e rispetta le mie idee”. Poi mi ha detto che era orgoglioso che avessi preso quella decisione. Quel giorno è arrivato. Ha fatto la storia del suo Paese».

Sofuoglu fece la promessa di renderlo più grande di quando fosse lui. Inoltre spiega che l’impresa del suo allievo è resa ancora più grande dal fatto di aver sconfitto un sei volte iridato come Jonathan Rea: «Non è facile battere qualcuno che è il migliore della storia e che è ancora molto forte. Toprak ha vinto un mondiale molto difficile e credo che questo sia positivo dato che per conservare il tuo titolo o per avere una bella carriera devi arrivarci nel modo più complicato».