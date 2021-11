Valentino Rossi riceve il Tapiro d’Oro: “Con Marquez rapporti arrugginiti”

Valentino Rossi ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. L’ex pilota MotoGP parla del suo ritiro e fa anche una battuta su Marquez.

Conclusa la sua lunghissima carriera in MotoGP, arriva un Tapiro d’Oro per Valentino Rossi. Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, è andato a consegnargli per la settima volta il premio goliardico della trasmissione di Canale 5.

Per l’occasione il Tapiro d’Oro era tempestato di diamanti. Il caso vuole che la data della prima volta che il Dottore ricevette tale riconoscimento fosse proprio il 29 novembre, seppur del 2005. Sono passati ben sedici anni e in quella stagione di laureò per la settima volta campione del mondo.

Valentino Rossi parla a Striscia la Notizia

Rossi ha spiegato a Staffelli come sta dopo il ritiro dalla MotoGP: «Mi sento bene. Questo periodo è la fine del campionato, avrei smesso comunque di correre. Sarà più difficile l’anno prossimo quando gli altri piloti ricominceranno. Scegliere di smettere è stata dura. Ci sono stati dei ripensamenti in una via e nell’altra, però ho fatto la scelta giusta. Comunque resto un pilota, correrò in macchina, non andrò in pensione».

Marc Marquez sarà contento del suo ritiro? Valentino non può dire cosa pensa il suo rivale sul tema: «Non lo so, non ci siamo parlati. I rapporti sono rimasti arrugginiti dal 2015…».

I rapporti tra loro difficilmente miglioreranno in futuro, troppo grandi le accuse fatte dall’italiano al pilota Honda sei anni fa per pensare a una riappacificazione.