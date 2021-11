Tenetevi forte: il prossimo weekend Valentino Rossi sfiderà ancora Lorenzo

La storica sfida tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si rinnova: il prossimo weekend saranno di nuovo l’uno contro l’altro in pista

L’appuntamento, a suo modo, è storico. Il prossimo weekend Valentino Rossi e Jorge Lorenzo torneranno a sfidarsi l’uno contro l’altro in pista. I due storici compagni di squadra e avversari giurati sono ormai entrambi ex piloti, ma non per questo lo scontro è meno atteso, vista la storica rivalità che li ha sempre opposti.

Questa volta non accadrà in un Gran Premio ufficiale, ma nella consueta gara di fine stagione organizzata ogni anno dallo stesso Dottore a casa sua, nel Ranch di Tavullia: la 100 km dei campioni. Tra gli invitati ci sono naturalmente tutti gli allievi della VR46 Riders Academy, tanti piloti in attività nel Motomondiale ma, stavolta, anche Por Fuera.

Valentino Rossi contro Jorge Lorenzo a Tavullia

La proposta è arrivata a margine del GP di Valencia, l’ultima corsa del nove volte iridato in MotoGP, e il maiorchino l’ha presa al volo: “Eravamo lì e ci siamo incontrati, ho sentito che Valentino si è aperto con me, stavamo parlando e mi ha invitato”, ha raccontato Lorenzo al sito specializzato GPOne.com. “È vero che in passato abbiamo avuto i nostri momenti difficili, ma ora c’è solo un grande rispetto”.

Jorge ci tiene tanto a questa gara da aver addirittura cancellato una vacanza pur di non mancare: “Avevo programmato di andare a Punta Cana proprio per il primo fine settimana di dicembre e ho annullato il viaggio: preferisco andare al Ranch. Per me sarà un’esperienza totalmente nuova, il mio obiettivo sarà divertirmi con il resto dei piloti. Sono sempre stato curioso di vedere quel posto e quello che Valentino ha creato a Tavullia per allenarsi e divertirsi, tra l’altro amo fare sterrato”.

Tanti campioni al Ranch per la 100 km

Nessun obiettivo particolare per quanto riguarda i risultati, anche perché da quando ha lasciato il ruolo di collaudatore della Yamaha, alla fine dello scorso anno, lo spagnolo non sale più così di frequente in sella. “Voglio solo divertirmi, di certo non sarò l’uomo da battere”, riconosce. “Il mio livello su una pista che non conosco, come è il Ranch, sarà sicuramente molto basso: sarò più lento di tanti piloti, ma l’obiettivo non è altro che quello di passare due o tre giorni in moto sullo sterrato, con Valentino e gli altri”.

E tra questi “altri” potrebbero figurare anche dei nomi di alto profilo al pari di Rossi e Lorenzo: le voci di corridoio a Tavullia lasciano intendere che tra gli invitati, che pure non hanno ancora confermato la loro presenza, figurano nientemeno che Casey Stoner, Max Biaggi e Dani Pedrosa. Si prospetta dunque un fine settimana da veri intenditori.

Di nuovo avversari nelle auto?

“Sarà bello”, preannuncia lo stesso Vale. “Saremo molti in e ci saranno un sacco di piloti, sia alcuni che hanno smesso, sia alcuni di quelli che corrono ancora tra MotoGP, Moto2 e Moto3“. Quello che andrà in scena sarà dunque un nuovo duello tra Valentino e Jorge, ma potrebbe non essere l’ultimo. Se, a partire da gennaio con la 12 Ore del Golfo, il fenomeno pesarese si darà infatti a tempo pieno all’automobilismo, anche il numero 99 potrebbe presto seguire il suo esempio.

Lo lascia intendere il recente test di cui Lorenzo è stato protagonista al volante della Porsche 911 Gt3 Cup al nuovo Experience Center di Franciacorta. Anche l’iberico, dunque, sta preparando un suo futuro tra le quattro ruote? Chissà se questa storica sfida è destinata a rinnovarsi anche su un altro terreno…

