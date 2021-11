Subaru WRX S4 e Levorg STI Sport R, una coppia vincente

La nuova Subaru WRX S4 è pronta a debuttare nel Sol Levante con la curiosa aggiunta di un tergicristallo posteriore



Era l’inizio di settembre quando Subaru aveva svelato la nuova WRX per il mercato statunitense e ora la sua controparte giapponese equivalente ha fatto il suo debutto. Sembra quasi la stessa del suo fratello nordamericano, salvo sbarazzarsi dei marcatori laterali arancioni, aggiungendo i badge rossi STI e S4 sul coperchio del bagagliaio. Ma ciò che davvero cattura l’attenzione è stata l’aggiunta di un tergicristallo posteriore per la versione JDM.

Sì, una berlina con un tergicristallo posteriore. È una caratteristica che non vediamo quasi mai su un’auto con un coperchio del bagagliaio. Le berline Skoda Rapid, Octavia e Superb non contano poiché sono tecnicamente delle hatchback (liftback se preferite), ma ci sono state vere berline con un tergicristallo posteriore in passato. La Lancia Flaminia ne aveva due, se ci pensate. Un bel po’ di auto giapponesi ne avevano uno, tra cui la Honda Civic e Accord, la Nissan Primera, la Mitsubishi Lancer Evo, e coupé come la Nissan Silvia e la Toyota Soarer. Anche la Fiat Tempra ne aveva uno.

In Giappone, la WRX S4 JDM è la stessa del modello destinato agli Stati Uniti, tranne per il fatto che ha il volante dalla parte sbagliata. È affiancata da una versione station wagon che prende la forma della Levorg STI Sport R. Sebbene la WRX S4 berlina nel Paese del Sol Levante ottenga il motore da 2,4 litri indipendentemente dal livello di allestimento, il motore di base per il modello con tetto lungo è un’unità da 1,8 litri. Dovrete passare allo Sport R o al meglio attrezzato Sport R EX per il powertrain più robusto.

Un’altra chicca che vorremmo sottolineare è il sistema di infotainment di base che la Levorg di seconda generazione ha avuto dal primo giorno, e che è stato avvistato sulla berlina WRX poco dopo la prima ufficiale. A causa della lunetta spessa, il layout sembra così obsoleto fino al punto che sembra quasi che Subaru fondamentalmente voglia forzare la mano a pagare di più e ottenere il touchscreen aggiornato disposto in modalità verticale.

Sia la berlina WRX S4 che il Levorg STI Sport R condividono il motore turbo flat-four con 271 cavalli e 350 Newton-metri di coppia. L’uscita è incanalata al sistema a trazione integrale esclusivamente attraverso un CVT come i modelli giapponesi.

Per quanto riguarda i prezzi, la berlina WRX S4 parte da un prezzo di 3.640.000¥ (circa 27.800 euro al cambio attuale) e sale a 4.340.000¥ (33.200 euro) per il modello top-spec.

