Bugatti Chiron Super Sport 300+, la scienza dietro i 489 km/h

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ è attualmente l’auto più veloce al mondo; ma cosa ci è voluto per renderla così veloce?

Non è stato facile costruire una Bugatti Chiron capace di raggiungere i 489 km/h. Certo, la Chiron di base è una delle auto più potenti del pianeta, ma Bugatti ha dovuto comunque reingegnerizzare molte parti dell’auto normale per raggiungere questa velocità massima da record. Per spiegare esattamente quanto lavoro c’è voluto per prendere il normale design della Chiron e costruire l’unica Chiron Super Sport 300+ Bugatti ha creato una lista di ogni singolo componente nuovo o cambiato. Il volume dei cambiamenti richiesti mostra le lunghezze estreme che i produttori di hypercar devono raggiungere per ottenere nuovi record di velocità massima.

Il salto dalla Chiron normale alla Chiron Super Sport 300+ è grande quasi quanto il divario dalla Veyron alla Chiron nel 2016. Bugatti ha speso molto tempo per perfezionare l’aerodinamica della Chiron Super Sport 300+, “Solo un perfetto flusso d’aria in entrata nella parte anteriore dell’auto terrà a bada le turbolenze dannose e garantirà che il flusso d’aria intorno all’auto rimanga pulito”, dice Frank Heyl, vice direttore del design di Bugatti.

Con l’aerodinamica anteriore modificata per essere perfetta a velocità superiori a 482 km/h, Bugatti ha rivolto la sua attenzione alla parte posteriore dell’auto. La parte posteriore della Chiron Super Sport 300+ è più lunga di 25 centimetri rispetto a una Chiron normale, questo aiuta a controllare la deportanza nella parte posteriore dell’auto per avere una piccola area di stacco.

Il motore ora utilizza uno scarico in titanio stampato in 3-D insieme a turbocompressori più grandi e più efficienti. Il risultato è una potenza finale di 1.587 cavalli. Secondo Bugatti, “tutti e quattro i turbo ora usano una ruota del compressore che è cresciuta in dimensioni da 74 a 77 millimetri, per consentire un maggiore rendimento. La ruota della turbina è cresciuta da 64,4 a 67,2 millimetri di diametro, per essere in grado di fornire più potenza del compressore, necessaria per l’aumento della pressione di alimentazione“.

La Chiron Super Sport 300+ è una meraviglia dell’ingegneria. Quello che è stato fatto dal team della Bugatti è un qualcosa di straordinario, un’opera d’arte ingegneristica senza paragoni e proprio per questo non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserveranno in futuro.

