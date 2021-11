Massa ha un suo favorito per il Mondiale F1 (e difende Schumacher)

Felipe Massa svela per chi tifa nel duello mondiale in F1 tra Hamilton e Verstappen. E c’entra anche Michael Schumacher

Chi vincerà il campionato del mondo 2021 di Formula 1: Lewis Hamilton o Max Verstappen? La lotta, a due Gran Premi dalla conclusione della stagione, è apertissima, e vede i duellanti divisi da appena otto punti in classifica generale.

E così anche gli esperti, gli addetti ai lavori e gli osservatori della massima serie a quattro ruote si dividono sui loro preferiti, tra chi tifa perché l’anglo-caraibico conquisti il suo ottavo titolo iridato, che lo isserebbe in cima alla lista dei più vincenti di tutti i tempi, e chi vorrebbe invece vedere l’olandese spodestare per la prima volta nella sua carriera il suo rivale della Mercedes.

Massa fa il tifo per Verstappen

Tra queste voci che stanno alimentando il dibattito nell’entusiasmante volata finale dell’annata iridata c’è anche quella di Felipe Massa, il quale ha un’opinione ben definita: fa il tifo per Verstappen.

“Max lo merita e sarebbe fantastico avere un nuovo campione del mondo”, ha dichiarato nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Sportweek. “Darebbe tutto per vincere, anche se questo significasse cadere in una cava. È sempre stato molto veloce, ma non pronto mentalmente. Ora, invece, è molto più maturo e non commette errori. Nel complesso, è un pilota diverso che merita il Mondiale. È un campione nascente”.

Nel nome di Schumacher

Comprendere i motivi per i quali l’ex portacolori della Ferrari non voglia dare una soddisfazione ad Hamilton non è difficile: il sette volte iridato, infatti, è colui che gli strappò la gioia del suo potenziale unico campionato nell’ormai lontano 2008, proprio all’ultimo giro del Gran Premio del Brasile.

Ma c’è anche un’altra ragione per cui il paulista vota contro Lewis, che ha a che fare con il record che attualmente quest’ultimo condivide con Michael Schumacher, storico compagno e caposquadra di Felipe. “Vorrei che Schumacher mantenesse il primato dei sette Mondiali vinti”, chiosa infatti il brasiliano.

