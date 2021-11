Baldassarri test con MV Agusta a Jerez: possibile futuro in Supersport

Baldassarri non correrà in Moto2 nel 2022, non ha trovato una sistemazione adatta a lui. Spunta l’opzione Supersport con MV Agusta.

Niente Motomondiale per Lorenzo Baldassarri nel 2022, dopo la fallimentare esperienza con MV Agusta nell’ultimo campionato Moto2. Doveva essere una stagione importante e invece si è rivelata un incubo.

Il 25enne pilota marchigiano era uno capace di fare podi e vittorie nella categoria, non può aver dimenticato come si guida. Purtroppo capitano annate negative e dovrà essere bravo a rialzarsi. Per farlo, però, dovrà prima trovare una sella in un’altra categoria. Una possibilità è quella di gareggiare nel Mondiale Supersport nel 2022.

Baldassarri non esclude la Supersport con MV Agusta

Nei giorni scorsi Baldassarri ha effettuato un test a Jerez con la MV Agusta F3 675 equipaggiata con il motore della F3 800. Il team MV Agusta Corse Clienti di Andrea Quadranti ha voluto fargli provare la moto nella speranza di fargli valutare la possibilità di correre nel Mondiale Supersport nel 2022.

Baldassari ha così parlato ai microfoni del sito ufficiale WorldSBK dopo la due giorni in Spagna: «È stato un test interessante. Ringrazio Quadranti e MV Agusta per questa possibilità. Era un test per farmi finalmente divertire, dopo una stagione in cui ho faticato tantissimo. Ho fatto dei giri buoni, mi sono divertito».

L’ex pilota della VR46 Riders Academy conferma che non è escluso un suo passaggio nel Mondiale Supersport nel 2022, anche perché vuole tornare a vincere e divertirsi: «La categoria è interessante, può essere un’opzione. Le gomme mi piacciono, la moto ha un buon potenziale anche se abbiamo fatto solo 19 giri tirati. Alla fine era giusto per avere un’idea. Sono un pilota che vuole vincere e ho bisogno di stimoli. In Moto2 senza un buon pacchetto è difficile lottare per la vittoria. Magari in un’altra categoria posso dare il massimo e divertirmi. Il mio sogno è sempre stato la MotoGP, però anche queste moto mi piacciono».