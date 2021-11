Sofuoglu, messaggio a Rea: “Razgatlioglu non battibile in Superbike”

Sofuoglu ha seguito passo dopo passo la crescita di Razgatlioglu, diventato campione mondiale Superbike. Futuro in MotoGP possibile per lui.

Stagione speciale per Toprak Razgatlioglu, che si è laureato campione del mondo Superbike. Il turco ha interrotto la striscia vincente del binomio Rea-Kawasaki che durava da sei anni.

È il primo pilota della sua nazionalità a trionfare nel Mondiale Superbike e il secondo a farcela con la Yamaha, che aveva vinto solo con Ben Spies nel 2009. Un successo assolutamente meritato. Senza una caduta provocata da Garrett Gerloff ad Assen e alcuni guai tecnici, avrebbe potuto sconfiggere il rivale con più margine in classicia.

Superbike, Sofuoglu esalta Razgatlioglu

Kenan Sofuoglu è il manager e il mentore di Razgatlioglu, dietro il trionfo di questa stagione c’è anche lui. La leggenda del Mondiale Supersport è fiero di quanto fatto dal suo connazionale: «Sapevo che sarebbe stato un futuro campione del mondo – ha detto a Speedweek – e ci ho creduto dal primo giorno. Voglio renderlo più grande di quello che ero io. Puccetti gli ha dato un’opportunità e lo ha aiutato ad arrivare a questo obiettivo. È molto talentuoso e ha davanti molti anni al top».

Sofuoglu ha ammesso di essersi commosso per la vittoria del titolo da parte di Toprak: «Sono molto orgoglioso – riporta Bikersportnews – e mi ha fatto piangere. Ho provato cose che forse ho sentito solo quando ho vinto il mio primo titolo mondiale. Il padre di Toprak ha dato tutto per farlo diventare un pilota. Non è qui con noi, ma lui lo rende fiero».

Il cinque volte campione del mondo Supersport pensa che Razgatlioglu abbia raggiunto un livello tale da non poter essere praticamente battuto: «È meglio di qualunque altro al mondo, al momento. Non è in MotoGP, ma non credo che qualcuno possa batterlo nel WorldSBK. Andare in MotoGP con Yamaha? C’è una possibilità per il 2023, se arrivano con un’offerta interessante è possibile».