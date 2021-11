Il figlio di Lauda bacchetta Wolff e Horner: “Sono immaturi”

Horner e Wolff non stanno certo regalando un grande spettacolo di sportività con i loro continui attacchi reciproci. Ecco il pensiero di Lauda Jr.

Il mondiale 2021 di F1 verrà ricordato per il ritorno alla battaglia tra scuderie diverse, ma pure per le liti tra Mercedes e Red Bull, sfociate spesso in denunce alla FIA, nonché in dichiarazioni al vetriolo a favor di stampa.

Un esempio su tutti sono state le affermazioni pesanti del boss energetico Christian Horner durante la conferenza pre-Qatar in cui ha sostenuto di non aver intenzione di leccare i piedi al rivale Wolff. Frasi che, ovviamente non sono passate inascoltate, ma a cui Toto ha replicato con un “è inutile reagire, meglio spegnere subito il teatrino”.

Il duello a parole sta andando oltre?

Intervenuto a Servus TV, emittente di proprietà del marchio di Mateschitz, Mathias Lauda ha commentato con stupore negativo simili alterchi infantili, certamente non all’altezza di dirigenti di team della classe regina dell’automobilismo. “Penso che i rispettivi piloti siano più maturi di loro”, ha sentenziato severo. “Hamilton e Verstappen non hanno mai avuto problemi, neppure dopo l’incidente di Silverstone, ma i loro responsabili si stanno comportando da bambini”.

Simile al pensiero del figlio di Niki, anche quello di Nico Hulkenberg, impressionato dall’equilibrio e dalla freddezza dei due contendenti all’iride. “I boss la stanno vivendo invece come un “o la va o la spacca””, ha argomentato a proposito dell’esasperazione a cui hanno portato la sfida. “Ci stanno mettendo veramente tanta energia”, ha chiosato quasi giustifcativo elogiando poi il #33 che, al termine del fine settimana di Losail ha fatto un selfie con il commissario insultato dal suo capo per la penalità di 5 posizioni in griglia ricevuta dopo il pasticcio delle bandiere gialle in qualifica. “Ha dato prova di grande umanità”, il commento dell’ex driver tedesco.

Chiara Rainis