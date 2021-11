Mir ha un messaggio per Marquez: “Duro colpo, non so se vincerà ancora”

L’ex campione del mondo Mir ha parlato del momento del rivale Marquez. E si dice sicuro che si riprenderà anche da questo infortunio

Dopo un 2020 praticamente a casa per colpa dell’infortunio alla spalla destra che per poco non gli costava la carriera, Marc Marquez ha vissuto un 2021 in risalita, con tre successi ma anche un nuovo problema di salute che sta creando enorme apprensione.

Stavolta è la diplopia ad aver fermato il campione di Cervera, proprio come dieci anni fa, quando durante le prove libere in Malesia una caduta gli causò lo stesso problema. Allora aspettò che la situazione si risolvesse da sola ma alla fine fu costretto all’intervento chirurgico. Una ipotesi che stavolta Marquez spera di evitare.

Il parere di Mir su Marquez

Di sicuro una mazzata al morale dello spagnolo il nuovo infortunio, come ha ricordato a Motosan l’ex campione del mondo Joan Mir: “Quella lesione sarebbe un bel colpo anche stando bene, visto che non si tratta di un braccio ma della vista, è una cosa delicata. Invece è arrivata in un momento in cui sembrava non si fosse ancora ripreso, non è semplice da gestire”.

Un messaggio speciale per il rivale

In pista Mir e Marquez non se le sono mandate a dire in questa stagione, con diversi screzi. Però l’ex iridato ha comunque voluto mandare un messaggio al rivale: “Lui è uno dei pochi che può riprendersi da due colpi così duri, davvero non sta andando per niente bene. Come pilota questa situazione non mi piace, spero che si riprenda presto. Tutti vogliamo vincere, ma vogliamo farlo con tutti i piloti in pista”.

La paura di tanti addetti ai lavori però è che, dopo questo ennesimo problema, Marquez non tornerà più quello di prima. O che addirittura possa smettere. “Non so se tornerà a vincere”, ha ammesso anche Mir. “Credo però di sì, anche se proverò a far sì che non succeda (scherza, ndr). Ma penso di sì: ha grande potenziale, ha vinto molti titoli, è giovane, ha ancora tanti anni davanti se si riprende bene da tutto questo“.

