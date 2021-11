Colpo di mercato: KTM scippa un manager alla Ducati

Colpo di scena in MotoGP. A campionato finito KTM strappa Francesco Guidotti al team Ducati Pramac e nomina un nuovo direttore sportivo.

KTM vuole voltare pagina dopo la deludente stagione 2021 nel campionato del mondo di MotoGP. Dopo aver cambiato la line-up piloti del team satellite, sostituendo Danilo Petrucci e Iker Lecuona con i due assi della Moto2 Remy Gardner e Raul Fernandez, adesso si cambia qualcosa al vertice. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Mike Leitner verrà sostituito dal team manager Francesco Guidotti.

KTM strappa una figura centrale a Ducati e gli conferisce l’incarico di direttore sportivo. Francesco Guidotti lascia il team Pramac dopo dieci anni di collaborazione. Una decisione maturata negli ultimi giorni e che ora costringe Paolo Campinoti e gli uomini di Borgo Panigale a trovare un valido sostituto. Impresa non facile dato che il manager toscano ricopriva un ruolo centrale all’interno del box.

Ma in casa KTM le novità non si fermano qui. Fabiano Sterlacchini, ex braccio destro di Gigi Dall’Igna in Ducati fino alla fine del 2019 e arrivato in KTM nell’estate del 2021, sarà il direttore tecnico. Prenderà il posto del team director Mike Leitner che prima affiancava. La Casa di Mattighofen lascia subito intendere che nel 2022 vuole cambiare musica e a Sepang si attendono importanti novità tecniche per la RC16.

