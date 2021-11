Bautista sulla Ducati a Jerez: FOTO e VIDEO del grande ritorno

Bautista e Ducati di nuovo insieme. Il pilota spagnolo torna in sella alla Panigale V4 R nel test di Jerez. Svelate alcune immagini di oggi.

Alvaro Bautista con Ducati nel Mondiale Superbike, è iniziato il secondo capitolo della storia. Dopo un 2019 sorprendente ma al tempo stesso deludente per la mancata conquista del titolo, lo spagnolo è risalito sulla Panigale V4 R.

Oggi e domani a Jerez un test molto importante per raccogliere le prime sensazioni dopo due anni passati in sella alla Honda. La moto bolognese sicuramente è un po’ cambiata da allora e il pilota 37enne vuole dare ai tecnici i feedback giusti per tornare a sentire quel feeling speciale che ebbe nel 2019.

Bautista è molto motivato per questa sua seconda avventura in SBK con Ducati. Non si è sbilanciato sui risultati che potrà ottenere nel prossimo campionato, ma dentro di sé ha una grande voglia di vincere e in generale di essere competitivo. Con la Honda solo in singole occasioni ha potuto stare davanti.

La casa di Borgo Panigale ha deciso di puntare nuovamente su di lui per dare l’assalto a quel titolo mondiale Superbike che manca dal 2011, quando fu Carlos Checa con il team Althea a trionfare. Chi ci ha provato dopo non è riuscito nell’impresa e il castigliano ha grande voglia di diventare il nuovo re della categoria, battendo rivali forti come il neo campione Toprak Razgatlioglu e il sei volte iridato Jonathan Rea.

Dai profili social del WorldSBK e dello stesso Bautista sono trapelate alcune immagini del pilota sulla Ducati Panigale V4 R oggi a Jerez.

1 of 6