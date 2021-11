Alpine A110 2022, nuovo sistema infotainment e 300 CV di potenza

Alpine propone un nuovo aggiornamento per la sua gamma A110 per andare a contrastare il dominio della Porsche Cayman nel settore

Il motore a combustione interna sta vivendo suo canto del cigno al quartier generale di Alpine, poiché il marchio francese di proprietà della Renault ha annunciato di passare alla propulsione elettrica entro questo decennio. Prima che questo tipo di motore scompaia nell’oblio, l’auto sportiva A110 con il suo motore turbo a benzina da 1,8 litri di origine Renault Megane RS montato al centro sta ottenendo un ritocco per contrastare la Porsche Cayman.

Alpine sta aggiornando la nomenclatura usata per i livelli di assetto, poiché la A110 Pure di base è ora chiamata semplicemente A110, mentre l’ex Legende passa al suffisso GT. In cima alla gamma, l’A110 S continua con lo stesso nome, ma ha una potenza in più perché ora offre 300 cavalli e 340 Newton-metri di coppia. Questi sono 12 cavalli e 20 Nm in più rispetto al suo predecessore.

L’ammiraglia ha bisogno di 4,2 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo e continuerà ad accelerare fino ad una velocità massima di 275 km/h con il limitatore spento. La potenza di arresto viene dai freni Brembo con dischi da 320 mm su entrambi gli assi, abbracciati da pinze arancioni che si nascondono dietro ruote nere da 18 pollici. Quest’ultimi sono avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport 4 che misurano 215/40 R18 all’anteriore e 245/40 R18 al posteriore.

L’Alpine A110 S ottiene un telaio e una sospensione più rigida per una gestione più nitida e vanta anche un sistema di scarico sportivo. A seconda del livello di equipaggiamento, pesa da 1.102 a 1.140 chilogrammi.

Spostandosi più in basso nella gerarchia, la A110 GT ha lo stesso motore aggiornato e le stesse prestazioni della S, ma offre più servizi per essere all’altezza della sua natura da gran turismo. Si ottengono sedili Comfort regolabili avvolti in pelle, assistente al parcheggio anteriore e posteriore (con telecamera). Il telaio e le sospensioni sono impostate per una guida più fluida e il veicolo è anche leggermente più pesante, con un peso da 1.119 a 1.140 kg.

Se si preferisce il modello base, il suo motore a quattro cilindri produce 252 CV e 320 Nm. Riuscirà comunque a raggiungere i 100 km/h in quattro secondi e mezzo, rendendola così solo 0,3 secondi più lenta rispetto alle più veloci GT e S. Questa ha ruote più piccole da 17 pollici e pesa da 1.102 a 1.140 chilogrammi. Troviamo ancora le stesse gomme antiscivolo così come le finiture più costose, insieme ai sedili regolabili.

Indipendentemente dalla scelta, la Alpine A110 ottiene un sistema di infotainment rivisto con supporto per Android Auto e Apple CarPlay. Quest’ultimo misura ancora sette pollici e viene fornito con un paio di porte USB e Bluetooth. Più tardi, il sistema sarà migliorato grazie a un aggiornamento over-the-air per supportare la connettività Wi-Fi.

Disponibile dal 1° dicembre, l’auto sportiva avrà un prezzo di partenza di 59.500 euro per la A110, seguita dalla A110 GT a 69.500 euro e dalla A110 S a 71.500 euro. Per fare un confronto, la Porsche Cayman entry-level parte da 59.692 euro, mentre la Cayman S parte da 72.862 euro.

