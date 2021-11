Marquez celebra la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Anniversary

Marc Marquez si complimenta con la Honda, che oggi a EICMA 2022 ha svelato la nuova CBR1000RR-R Fireblade SP Anniversary.

Honda in occasione di EICMA 2022 a Milano ha presentato la nuova CBR1000RR-R Fireblade SP 30th Anniversary. Il nuovo modello celebra il 30° anniversario della Fireblade.

A due anni di distanza dalla presentazione dell’ultimo esemplare, la casa di Tokio ha deciso di metterne un altro sul mercato. La colorazione scelta è un chiaro omaggio alla prima CBR900RR Fireblade del 1992.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il motore è sempre in 4 cilindri in linea a 16 valvole (DOHC) e raffreddato a liquido. Ha una potenza massima di 217,5 cavalli a 14.500 giri/min. Copia massima di 113 Nm a 12.400 giri/min.

Si è cercato di migliorare sia l’accelerazione che la trazione in uscita di curva. Per questo a livello di trasmissione è stata adottata una corona da 43 denti per rendere più pronta la ripresa in ogni marcia. Il Quickshifter ora è più efficiente. Per lo stesso motivo sono stati effettuati anche aggiornamenti sull’aerodinamica, che prende spunto dalla RC213V utilizzata in MotoGP. Presenti delle alette che garantiscono maggiore stabilità. Il canale di aspirazione centrale sotto il cupolino incanala l’aria nel punto di maggiore pressione aerodinamica, assicurando massime prestazioni.

Confermato l’impianto frenante Brembo e anche sospensioni Ohlins. Il telaio è a doppia trave in alluminio composito. Il controllo di trazione HSTC è stato migliorato, così come il Throttle By Whire che mette a disposizione tre Riding Mode. Il sistema di scarico con andamento 4-2-1 è stato riprogettato nella sua parte centrale, impiega collettori dalla sezione ovale e termina con un silenziatore sviluppato in collaborazione con Akrapovic. È realizzato in titanio.

Marc Marquez sui suoi profili ufficiali presenti sui social network ha pubblicato una foto con la CBR1000RR-R Fireblade SP Anniversary e ha scritto il seguente messaggio: «Congratulazioni per la CBR1000RR-R Fireblade 30th Anniversary».