Esordio in MotoGP per Marco Bezzecchi. Durante l’inverno potrà contare sul supporto di due maestri d’eccezione: Luca Marini e Pecco Bagnaia.

Il team VR46 ha fatto il suo debutto in MotoGP a Jerez, in occasione della due giorni di test ufficiali prima della pausa estiva. Marco Bezzecchi, dopo l’esperienza in Moto2, ha avuto modo di tastare con le sue mani la Ducati con cui correrà la sua prima stagione in classe regina. Per il debutto avrà due “consiglieri” di eccezione all’interno dell’Academy VR46, Pecco Bagnaia e Luca Marini, che già conoscono la Rossa di Borgo Panigale.

Il supporto dell’Academy

Positivo il primo impatto, il ‘Bez’ è rimasto ovviamente impressionato dalla potenza della Desmosedici. Al momento nessun consiglio dal mentore Valentino Rossi: “Dopo Valencia è andato in vacanza e non volevo disturbarlo”, ha detto il rookie. Ma durante l’inverno avrà due maestri di eccezione come Bagnaia e Marini. “Quando ho bisogno di supporto posso sempre contare su di loro, su Pecco e Luca. Durante i giorni di prova abbiamo parlato spesso, soprattutto a cena, e Pecco ogni tanto veniva con noi. Abbiamo parlato un po’, ma se guardi al mio livello, al momento puoi dirmi qualsiasi cosa, ma non è così facile, devi fare un bel passo in avanti”.

Dovrà metterci soprattutto del suo, Marco Bezzecchi è atteso ad una prova di fuoco non facile. Nella seconda giornata di test distava 1″ da Luca Marini, segno che le prime sensazioni sono ottimistiche. “Non è stato facile adattarsi, ma è stato bello. La difficoltà all’inizio è stata un po’ per i freni in carbonio, ma devo dire che sto andando abbastanza bene. Ma mi manca ancora un po’ di fiducia nell’anteriore. Sono ancora un po’ cauto su questo, ma sono soddisfatto”.