Jorge Martin ha chiuso la sua prima stagione in MotoGP con una vittoria, quattro podi e quattro pole. Per il 2022 pensa in grande.

Jorge Martin ha concluso la sua prima stagione in MotoGP come miglior rookìe, conquistando quattro podi e quattro pole position. Un campionato al top interrotto dal brutto incidente di Portimao che ha costretto il pilota del team Pramac Racing a subire un triplo intervento chirurgico e una pausa di sette settimane.

Martin ha saltato quattro gare ed è ritornato in sella alla Ducati Desmosedici GP21 quando non era ancora in forma perfetta, ma è tornato in vetta dopo la pausa estiva con la sua prima vittoria in MotoGP in Austria. Ha chiuso il 2021 con un nono posto in classifica finale e ha entusiasmato i vertici di Borgo Panigale che starebbero pensando di promuoverlo nella squadra factory per il 2023.

Obiettivi per il prossimo anno

Nell’ultima gara a Valencia si è assicurato anche il titolo di miglior debuttante vincendo la sfida con Enea Bastianini. “E’ stata sicuramente una bella stagione, anche se con molti alti e bassi”, ha riassunto Jorge Martin. “Siamo partiti bene, dopo l’infortunio è stato difficile tornare forti, ma ci siamo riusciti. Sono contento della prestazione, ci sono stati quattro podi, quattro pole e una vittoria. Mi sento super veloce e anche le ultime due gare sono state super buone: a Portimão eravamo vicini al podio e a Valencia eravamo vicini alla vittoria”.

Difficile fare pronostici per il prossimo anno, ma il madrileno si sente più che motivato: “Non so esattamente quale sarà l’obiettivo. Penso che lottare per i primi cinque alla fine dell’anno sarebbe un bel traguardo. Cercherò sicuramente di lottare sempre per la vittoria o per il podio. Credo che questo sia l’obiettivo per il prossimo anno”.