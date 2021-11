Alex Rins soddisfatto del nuovo motore Suzuki provato a Jerez. Il prossimo passo sulla GSX-RR sarà l’aerodinamica.

Alex Rins era a dir poco sfiduciato nel finale di campionato, a causa di una Suzuki GSX-RR incapace di tenere il passo con le big e di piazzarsi nelle prime file durante le qualifiche. Un solo podio nella stagione 2021, conclusa con un ritiro a Valencia, ma fortunatamente la Casa di Hamamatsu non si è fatta trovare impreparata nel test di Valencia.

Sia Rins che Mir chiedevano da tempo più cavalli al quattro cilindri in linea e sono stato soddisfatti. I tecnici giapponesi hanno portato in pista una nuova evoluzione del motore che ha dato soddisfazioni al termine della due giorni a Jerez de la Frontera. Suzuki è stata la prima fabbrica a testare un propulsore con specifiche 2022 con i suoi piloti della MotoGP durante i test del Qatar a marzo. Da allora il motore si è costantemente evoluto (in officina), portando alla versione vista in pista durante l’ultima uscita dell’anno. “Abbiamo lavorato con il nuovo motore, alcune nuove carene, il set-up generale, il forcellone, molte cose!” ha detto Alex Rins.

Una nuova carena

Sesto crono nella classifica combinata dei test, adesso il pilota spagnolo guarda con maggior fiducia alla pausa invernale e al prossimo campionato. “Siamo contenti di come stanno andando le cose, soprattutto con il motore che sembra avere più velocità e potenza. Dopo un confronto back-to-back tra il motore 2022 e il motore 2021, possiamo sentire di aver fatto un passo in avanti molto importante”.

Serviranno modifiche alla carena aerodinamica, per dare maggiore stabilità alla ritrovata potenza della GSX-RR. “Abbiamo provato diverse carenature che più o meno funzionavano abbastanza bene, ma non davano i risultati che stavamo aspettando. Ma sembra tutto a posto. Sembra che stiamo allestendo un buon pacchetto per il prossimo anno”.

Oltre alle novità tecniche la casa nipponica sta cercando un nuovo team manager che possa finalmente sostituire Davide Brivio, che sicuramente resterà in Formula 1. Sull’argomento Alex Rins preferisce non intervenire: “Avremo qualcuno, ma sinceramente non so chi e non l’ho chiesto. Sono in quella fase [dove] sto chiedendo di più per una migliore aerodinamica”.