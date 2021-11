Aston Martin Vantage F1 2021, cosa nasconde questa nuova edizione?

A seguito del successo in Formula 1, Aston Martin ha deciso di creare un’edizione speciale F1 della sua Aston Martin Vantage

Con l’attuale popolarità della Formula 1 negli Stati Uniti, alimentata in parte dallo show di successo di Nexflix ‘Drive To Survive‘, sarebbe facile per Aston Martin schiaffare badge F1 su una Vantage stradale e chiamarlo un assetto speciale. Ma la Vantage F1 Edition 2021 è molto più di quello che sembra.

Sebbene questo modello si distingua decisamente dal coupé base con la sua carrozzeria audace e la verniciatura opaca, Aston Martin ha anche aggiornato il motore, le sospensioni e la trasmissione per renderla ancora più unica. Dopo un po’ di tempo al volante, risulta chiaro che questa vettura è degna del nome che porta e il suo cartellino del prezzo di 162.000 dollari (circa 143.000 euro), è lì a dimostrarlo.

L’Aston Martin Vantage è un bel veicolo, con una forma sinuosa e angoli nitidi che gli donano proporzioni archetipiche delle auto sportive. Le strisce orizzontali riducono l’impatto della fascia anteriore della Vantage, mentre la rimozione del bordo sporgente della griglia si traduce in un frontale più semplice e pulito. Anche le ruote da 21 pollici sono esclusive di questo modello – e potrebbero essere le migliori del gruppo Vantage – mentre gli stemmi “F1 Edition” punteggiano l’esterno e un’ala aerodinamica si trova sul coperchio del bagagliaio. E se si riesce a portare l’auto alla sua velocità massima di 313 km/h, quell’ala aggiunge altri 200 kg di deportanza.

La bella vernice Aston Martin Racing Green è una esclusiva F1, disponibile in entrambe le finiture lucida e satinata, accoppiata con accenti grigio scuro che si estendono lungo tutto il cofano. Altre colorazioni disponibili sono Lunar White e Jet Black.

Il layout di base non si allontana molto dalla formula generale Vantage, che include pulsanti cristallizzati per il cambio e due bocchette d’aria sotto uno schermo da 8,0 pollici. Della Formula 1 porta con sé le finiture dei rivestimenti in Alcantara sulla console centrale e pannelli delle portiere, nuovi sedili sportivi con una striscia centrale al neon e cuciture a contrasto. Tutto ciò aiuta la cabina del guidatore a guadagnarsi il suo status di auto premium.

