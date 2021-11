Superbike Indonesia, risultati Superpole: tempi, classifica e griglia

Superbike Indonesia 2021, risultati Superpole: tempi, classifica e griglia di partenza del round al Mandalika International Street Circuit.

È Toprak Razgatlioglu a firmare l’ultima pole position del Mondiale Superbike 2021. In Indonesia il leader del campionato stampa il miglior tempo in 1’32″877 nella Superpole.

Staccato di ben 324 millesimi Jonathan Rea, che conferma di averne meno del rivale al Mandalika International Street Circuit. Completa la prima fila la Ducati di Scott Redding (+0″379). I primi della classifica generale partono davanti, giusto così.

Dietro troviamo altre due Yamaha, quelle di Garrett Gerloff e di Andrea Locatelli, che partiranno affiancate alla BMW di Tom Sykes. Alle loro spalle un allineamento con Axel Bassani (Ducati Motocorsa), Alvaro Bautista (Honda) e Michael van der Mark (BMW). Solo quattordicesima casella per l’altra Ducati Aruba, quella di Michael Ruben Rinaldi. Quindicesima la Panigale V4 R di Samuele Cavalieri.

Da segnalare che Alex Lowes e Leon Haslam non hanno preso parte alla Superpole e non parteciperanno alle gare. Il pilota Kawasaki ha rimediato una caduta in FP3 con infortunio della spalla destra, è stato dichiarato unfit e non può correre. Il pilota Honda, all’ultimo weekend nel Mondiale SBK, è stato a sua volta indicato come non idoneo per dei dolori alla spalla destra. Un peccato per entrambi.

Appuntamento alle ore 8 italiane per Gara 1. Razgatlioglu è il grande favorito, può allungare su Rea in classifica generale e avvicinarsi alla conquista del titolo WorldSBK 2021. Il pilota Yamaha sta dimostrando di non sentire la pressione, almeno finora.

Superbike Indonesia 2021, risultati Superpole: tempi, classifica e griglia