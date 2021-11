Marc Marquez, il team principal Puig fissa la data per sapere la verità

Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marc Marquez. Il team manager Alberto Puig annuncia la prossima data.

La due giorni di test MotoGP si è chiusa a Jerez, Repsol Honda sarà impegnata su due fronti. Il primo sarà l’evoluzione della RC213V dopo i dati raccolti nell’ultima uscita ufficiale. Taka Nakagami ha segnato il secondo miglior crono nella classifica combinata, ma poco conta il riferimento del cronometro in queste fasi. Il secondo fronte riguarda Marc Marquez, alle prese con un infortunio i cui tempi di recupero sono incerti.

Alberto Puig, team manager Honda Repsol, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del fenomeno di Cervera. “Non ci sono novità – ha detto ai microfoni di Motogp.com – È più o meno come abbiamo detto prima. Ha bisogno di riposare, riprendersi e vedere se il gonfiore nell’area intorno all’occhio diminuisce. E poi vedremo ”.

Il manager catalano ha assicurato che Marc Marquez si sottoporrà a un’altra visita medica a metà dicembre, e solo allora si deciderà, con gli specialisti, quale sarà il modo migliore per cercare di garantire la sua presenza in pista nel 2022. “Verso Natale farà un altro consulto con il medico e vedremo qual è la sua situazione”, ha aggiunto Puig. “Allora forse prenderemo una decisione sulle possibilità che ha. Certo non è contento di non essere qui a Jerez, ma allo stesso tempo capisce che deve riposare e avere pazienza”.

Qualora necessario HRC potrebbe decidere di spostare Alex Marquez nel team factory con il passaggio di Iker Lecuona a LCR Honda anzichè nel team SBK.