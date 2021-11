Buick, debutto in grande stile all’AG 2021 con la GL8 Flagship e lo strano Smart Pod

Buick sta calcando il palco del contro modello in Cina del Los Angeles Auto Show, l’Auto Guangzhou mostrando i suoi due gioielli di alta tecnologia



Il Los Angeles Auto Show 2021 è tra noi, ma dall’altra parte del globo, c’è un altro importante evento automobilistico in corso nel sud della Cina. Auto Guangzhou 2021 sta mostrando tutti i tipi di offerte attuali e future per il mercato cinese, e Buick ha una presa interessante sul futuro con due concept importanti chiamati GL8 Flagship e Smart Pod.

Cominceremo con la GL8 Flagship perché prevede un veicolo reale. Buick attualmente offre il suo GL8 MPV in Cina, e questo concept offre un assaggio dei modelli futuri. E che assaggio, a partire da un frontale audace che passa dolcemente a un tetto di vetro che si estende per l’intera lunghezza del veicolo. Sotto il vetro c’è un interno versatile che offre diverse disposizioni dei sedili e include anche un vassoio per il tè.

Nella parte anteriore, il conducente dispone di un display da 30 pollici, così come un touchscreen sul volante e un display heads-up, il tutto situato in uno spazio aperto privo di una console centrale. Come con quasi tutte le concept car in questi giorni, il conducente non è necessario grazie alla capacità autonoma avanzata.

La GL8 Flagship, ha però almeno la possibilità di essere guidata. Il concept Smart Pod è completamente privo di conducente, utilizzando la piattaforma Ultimum per creare quello che Buick chiama “un concept di design audace che guarda al pieno potenziale delle tecnologie avanzate di elettrificazione, guida automatizzata e connettività digitalizzata, consegnato in un modo accogliente, tattile e lussuoso”.

Nello Smart Pod gli occupanti salgono all’interno per il trasporto senza conducente, godendo di uno spazio lussuoso per i passeggeri xhe avranno la possibilità di lavorare, dormire, o semplicemente godersi il panorama mentre viaggiano da un posto all’altro. L’interno offre configurazioni multiple e include caratteristiche come la tecnologia di cancellazione del rumore, un sistema di purificazione dell’aria, e, naturalmente, è tutto realizzato con materiali sostenibili.

Un’intelligenza artificiale avanzata controlla ogni aspetto dello Smart Pod, e i passeggeri controllano questa intelligenza artificiale attraverso i comandi vocali. Questo include tutto, dall’illuminazione ambientale alla navigazione, e con la connettività per i dispositivi personali così come la piena funzionalità internet, lo Smart Pod è all’altezza del suo nome, diventando una sorta di ufficio mobile.

Lo Smart Pod è strettamente legato alla sua idea di concept car, quindi non aspettatevi di vedere qualcosa di simile nel prossimo futuro. Per quanto riguarda il concept GL8 Flagship, potrebbe mostrarsi in un’anteprima nel futuro. Staremo a vedere.

Leggi anche ->Ford F-150 Lightning, il debutto al coperto a Los Angeles (VIDEO)