F1 GP Qatar, Qualifiche: tempi e classifica finale

Terminate le qualifiche del Qatar con un Hamilton senza rivali. Ferrari deludente con Leclerc, ma anche Sainz è lontano.

Dopo un’ultima sessione libere appannaggio della Mercedes, tutto è pronto per la prima qualifica della storia della F1 a Losail.



Q1 – Si parte! Haas subito in pista. Mazepin ringrazia i meccanici per avergli riparato in tempo l’auto dopo il guasto patito all’inizio dell’FP3. Nei primi minuti tutti in azione con le soft tranne l’Alpha Tauri di Gasly su medie. 1’23″323 per Sainz. Alle sue spalle l’atra Rossa di Leclerc e l’Aston Martin di Vettel.

1’23″224 per Sergio Perez subito superato dalla McLaren di Norris e dalla Mercedes di Hamilton con un 1’22″019. Buona prestazione dell’Alpine di Alonso che si colloca in terza piazz a 7′ dal termine. 1’22″016 per Bottas. 1’21″996 per Verstappen che passa in testa. Errore di Leclerc a cui poi viene cancellato il tempo. A 3′ dalla fine le Haas, le Alfa Romeo e l’Aston Martin di Stroll a rischio.

Bandiera a scacchi! Hamilton firma un 1’21″901, quindi Verstappen e Bottas. Carlos quarto e Charles tredicesimo. Salvo Russell con la Williams.

Eliminate le Alfa, le Haas e la Williams di Latifi.

Q2– Si riprende! Mercedes come al solito prima ad aprire le danze nella seconda fase, poi il resto del gruppo. 1’22″241 per Sainz su medie. 1’21″682 per Ham, seguito da Gasly su soft e Verstappen su gialle. A 3′ dalla fine A 3′ dalla chiusura Leclerc è ultimo. Fuori anche le due McLaren e Norris. Sainz si lancia per l’ultimo tentativo con le gialle. Male Leclerc che non riesce a migliorare.

Bandiera a scacchi! Hamilton termina davanti a Gasly e Alonso. Salvo per pochissimo Sainz, decimo.

Eliminati due big come Perez e Leclerc, soltanto tredicesimo.



Q3 – Al via la terza e ultima tranche. Mercedes apripista, seguita dalla Red Bull. 1’12″262 per Ham su soft, quindi Verstappen e Bottas. Carlos quinto provvisorio alle spalle di Pierre.

Ultimi due minuti. Hamilton spreme al massimo la sua W12 e si prepara ad un tempo monstre.

1’20″827 per Lewis.

Bandiera a scacchi! Gasly prosegue lentamente con una gomma bucata dopo aver perso l’ala anteriore su un cordolo. Polo position per Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. Settimo a 1″ la Ferrari di Carlos Sainz.