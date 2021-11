Razgatlioglu pronto a battere Rea: il turco lancia un messaggio chiaro

Razgatlioglu non sta sentendo troppo la pressione di dover vincere il Mondiale Superbike. È molto carico in Indonesia e ‘avvisa’ Rea.

Ottimo inizio per Toprak Razgatlioglu in Indonesia, dove si corre l’ultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Il pilota turco si è ben adattato al nuovo Mandalika International Street Circuit, chiudendo in testa sia FP1 che FP2.

Nella prima sessione di prove libere la sua superiorità rispetto agli avversari è stata netta, poi nella successiva i distacchi si sono ridotti. Per quanto si è visto oggi, è sicuramente lui il favorito del weekend SBK sull’isola di Lombok.

LEGGI ANCHE -> Superbike Indonesia, risultati Prove Libere: tempi e classifica finale

Superbike, Razgatlioglu pronto a battere Rea

Razgatlioglu è molto soddisfatto della sua prima presa di contatto con il Mandalika International Street Circuit: «Non ho idea del perché al mattino sono stato molto più veloce degli altri. Sono salito in moto e ho guidato. Di solito mi adatto in fretta ai nuovi tracciati. Mi piace quando le piste sono un po’ scivolose, mi alleno così in Turchia. Forse è per questo che sono stato particolarmente veloce».

In questo fine settimana in Indonesia si gioca il titolo e ha i favori dei pronostici grazie ai 30 punti di vantaggio su Jonathan Rea, ma non sente pressione e ha le idee chiare: «Non ci penso, voglio solo provare a vincere tutte le tre gare. Non sarà facile, ma darò tutto per questo obiettivo. Il mio passo gara è stato molto buono, anche se quando gareggi può essere più difficile. In FP2 non ho cercato di fare il tempo, ho pensato alle gare. Sono riuscito a fare buoni crono anche verso la fine».

Toprak si approccia con mentalità tutt’altro che conservativa al weekend. Punta a vincere tutte le manche e ha fatto intendere che in FP2 il margine su Rea poteva essere maggiore dei 174 millesimi indicati nella classifica. Ha pensato più al ritmo gara, lavorando con gomme usate, invece che concentrarsi sul giro secco. Qualche decimo nel taschino ce l’ha.