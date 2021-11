Superbike, Max Biaggi: “Difficile consigliare Razgatlioglu e Rea”

Max Biaggi ha espresso il suo punto di vista sulla lotta tra Rea e Razgatlioglu per il titolo mondiale Superbike 2021.

La lotta per il titolo Superbike 2021 ha creato grande interesse e in Indonesia in questo weekend ci sarà l’epilogo finale. Toprak Razgatlioglu parte avvantaggiato, avendo 30 punti di margine su Jonathan Rea.

È stato un duello molto avvincente quello tra il turco e il sei volte campione del mondo. Dovesse vincere il primo, sarebbe una sorta di passaggio di consegne e la fine di un lungo dominio. Se il pilota dovesse confermarsi ancora re della SBK, recuperando lo svantaggio in classifica, bisognerà inchinarsi nuovamente di fronte a lui e al suo talento.

SBK 2021, Biaggi sulla lotta Razgatlioglu-Rea

Max Biaggi, due volte campione del mondo Superbike, è stato interpellato dal sito ufficiale WorldSBK.com per dire la sua sulla battaglia per il titolo 2021: «Avere due piloti dello stesso livello in lotta tra loro rende il campionato molto interessante. Non è facile prevedere chi vincerà. Rea è il maestro del WorldSBK, quello che ha vinto di più. Per lui vedere questo ragazzo con così tanta confidenza nel vincere le gare gli fa pensare come sia possibile. Johnny non ha rallentato, Toprak ha portato nuovo talento».

Biaggi, che di mondiali in totale ne ha vinti sei considerando anche la classe 250, sa cosa significa giocarsi tutto nell’ultimo weekend dell’anno: «La prima volta sei conservativo e provi a non commettere errori, ma al tempo stesso devi essere abbastanza veloce per raggiungere il tuo obiettivo. Potrebbe essere una situazione controversa. Ad aiutarti sono le persone che hai attorno».

Razgatlioglu avrà inevitabilmente della pressione, ma anche Rea non potrà sbagliare se vorrà cercare di confermarsi campione: «Johnny ha 30 punti di ritardo – spiega Max – e quindi meno da perdere. È molto complicato dare un consiglio a un pilota come lui, ma in questo caso gli servirà più fortuna rispetto a Toprak. Dovrà attaccare e di conseguenza correrà più rischi. Il suo rivale può essere più conservatore, a Toprak basta finire sul podio in tutte le gare anche se Johnny dovesse vincerle».

L’ex pilota commenta la situazione di Razgatlioglu, maturato molto nel 2021 assieme alla Yamaha e finalmente in grado di giocarsi il titolo SBK: «È un pilota molto determinato e farà tutto il necessario. Il suo carattere è quello di un combattente che attacca, ma non sono nella posizione per consigliarlo. Posso solo sperare di vedere delle gare pulite, finora lo sono state abbastanza».

Biaggi non riesce a sbilanciarsi su chi trionferà in questo Mondiale Superbike 2021: «Conosco bene entrambi, chiunque vincerà se lo sarà meritato. Da ex pilota mi piacerebbe sentire le stesse parole dal futuro campione del mondo se fossi in questa situazione».