La prima volta della VR46 in MotoGP. Nieto: “Che emozioni”

Esordio per il team VR46 di Valentino Rossi. Il lavoro continuerà a Tavullia durante la pausa invernale.

Si chiude il test di Jerez per il VR46 Racing Team. Prima volta di Luca Marini in sella alla Ducati GP21, prima assoluta per Marco Bezzecchi che ha provato le emozioni della MotoGP. Luca ha compiuto 110 giri nonostante il forte vento sia stato un ostacolo non da poco. 14° crono nella classifica combinata, 26° Marco Bezzecchi che ritornerà in azione il 31 gennaio per lo shakedown riservato ai rookie in Malesia.

Luca Marini ha compreso le differenze tra la moto usata nel 2021 e quella con cui andrà ad affrontare la prossima stagione. Nella due giorni ha lavorato in particolare sull’elettronica e le sensazioni sono buone. “Con il vento oggi è stato difficile per tutti, era importante fare tanti giri e non prendere rischi. Sono soddisfatto: con la nuova squadra mi trovo bene, stiamo facendo esperienza e le sensazioni sono positive. Approfittiamo ora di qualche settimana di stop per recuperare le energie e tornare carichi nel 2022”.

La prima del Bez e il commento di Nieto

Marco Bezzecchi ha avuto il suo battesimo di fuoco con la Ducati, dovrà procedere per step. “Ho iniziato anche a provare alcuni automatismi, anche le prime partenze. Ci sono tanti aspetti su cui lavorare, tante differenze rispetto alla Moto2 come gomme, serbatoio ed elettronica, ma non vedo l’ora di tornare in pista a Sepang”.

Soddisfatto il team manager Pablo Nieto che seguirà i suoi piloti anche durante l’inverno. “Tante emozioni, ma una bellissima energia nel box. Una due giorni di lavoro quindi positiva dove Luca e Marco hanno iniziato a prendere confidenza con la Ducati Desmosedici GP21… Con Marco si parte da zero: dalla Ducati, alla squadra, ci sono tante facce nuove, ma anche diversi tecnici che abbiamo confermato e che abbiamo portato dalla Moto2. Torniamo a casa soddisfatti e pronti a continuare il lavoro a Tavullia per affrontare al meglio il test di Sepang del prossimo febbraio”.