Pecco Bagnaia ringrazia Ducati: “Migliorata una moto già quasi perfetta”

Dopo due giorni di test a Jerez, Bagnaia esalta la nuova Desmosedici creata dalla Ducati: “Un altro passo in avanti, è qualcosa di incredibile”

Pecco Bagnaia sugli scudi nei test di Jerez. Il pilota Ducati si è confermato tra i più veloci nella seconda giornata con una Desmosedici in versione 2022 che sembra essere nata bene.

Ducati, una moto ancora più “perfetta”

A confermare il buon lavoro fatto dagli uomini di Borgo Panigale è stato lo stesso pilota: “Sono contento, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma il feeling è buono: ho appena parlato con Jack e abbiamo più o meno lo stesso feeling. Ducati è riuscita a migliorare una moto già quasi perfetta: molto contento di questo“.

Poi ha spiegato le novità testate: “Abbiamo provato una carenatura nuova, è molto differente dalla vecchia, mi piace, anche se dobbiamo fare più giri, non è ancora stato deciso se la useremo. Abbiamo provato questo nuovo scarico, il feeling è più o meno uguale a prima, studieranno i dati e cercheranno di capire se si può migliorare. Ma l’aspetto positivo è che la Ducati nuova è migliorata in generale. Il carattere del motore è completamente differente, va capito: è più o meno allo stesso livello del vecchio, ma siamo solo al secondo giorno, significa che c’è margine di sviluppo. Ci sono anche delle novità sul telaio, qualcosa funziona e qualcosa no. Ma per il momento devo solo dire grazie a Ducati”.

Sicuramente la Ducati è la moto che porta più novità ad ogni test. E questo è un bene, come dice anche Bagnaia: “So che Ducati lavora tantissimo, sempre abbiamo parecchio materiale da provare, non è una sorpresa. Abbiamo fatto un altro passo in avanti, è qualcosa di incredibile, come conferma il mio tempo fatto con gomme medie usate. A Sepang avremo altro materiale da provare”.

Bagnaia, la sua crescita e i “colleghi”

Bagnaia che poi ha fatto anche il punto della sua crescita in Ducati: “Il 2021 è l’anno che sono cresciuto di più nella mia carriera. Adesso mi sento meglio in entrata, in percorrenza, in tanti aspetti. Vincere le gare ed essere più costante mi ha aiutato molto, ho più esperienza, ho fatto un bel passo in avanti rispetto al passato”.

Pecco che ora avrà anche altri amici dell’Academy di Valentino Rossi in pista con una Ducati, per un impegno per la casa italiana molto importante. E costoso: “Sono molto contento che ci siano Marini e Bezzecchi in Ducati, abbiamo più storie da raccontarci. Sicuramente otto moto da gestire non sarà facile per Ducati, ma sono sicuro che lo faranno al meglio. E con più dati, sarà ancora meglio per noi. Ho visto in pista Bezzecchi e Di Giannantonio: mi piacciono, staccano tutti molto forte. Purtroppo per loro c’è tanto vento, sembra quasi Australia di alcuni anni fa, quando avevano interrotto le prove”.

