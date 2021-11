Lorenzo Baldassarri fuori dalla Moto2: “Lotterò ancora per il mio sogno”

Baldassarri non sarà sulla griglia del campionato Moto2 nel 2022. Molto negativa la stagione trascorsa con MV Agusta. È in cerca di una sella.

Un completo disastro il 2021 di Lorenzo Baldassarri nel campionato Moto2. Il passaggio al team MV Agusta ha portato solamente delusioni in pista ed è arrivato l’inevitabile divorzio a fine stagione.

Solamente 3 i punti conquistati dal pilota 25enne, che ha nel quattordicesimo posto di Portimao 1 il suo miglior piazzamento dell’annata. Malissimo. Il Balda in passato era uno che aveva dimostrato di saper vincere delle gare e di poter salire sul podio, un rider da posizioni che contano. Invece nel 2021 tutto è andato storto con la nuova squadra, che comunque non ha brillato neppure con Simone Corsi (16 punti).

Lorenzo Baldassarri, futuro incerto: dove correrà nel 2022?

Baldassarri non è stato confermato da MV Agusta e non ha una sella in Moto2 per il 2022. La griglia è ormai completa e lui dovrà trovarsi una sistemazione in un altro campionato. Non ci sentiamo di escludere che possa ripartire da una categoria come il Mondiale Supersport, come hanno fatto Andrea Locatelli prima e come farà anche Nicolò Bulega l’anno prossimo. Si attendono aggiornamenti.

Intanto il pilota marchigiano ha scritto questo post sul suo profilo ufficiale Facebook: “Con questo post ci tenevo a rispondere alla domande riguardanti il prossimo anno. Purtroppo ancora non so cosa farò… l’unica certezza è che quest’anno è stata un’esperienza formativa molto forte e mi ha insegnato molte cose sulla vita e sulle persone. Penso che tutto ciò mi abbia preparato ad affrontare qualsiasi sfida anche al di fuori dalle moto! Comunque per ora continuerò alla grande a lottare per il mio sogno. Grazie per il supporto che mi fate sentire“.